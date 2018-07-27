"Шахтер" покинет еще один лидер команды

Тайсон до конца трансферного окна вернется на родину. Фото: Телеграф

Донецкий "Шахтер" может стать еще слабее. По информации СМИ, дончан в ближайшее время покинет один из лидеров атаки Тайсон.

"Как стало известно, "Шахтер" расстанется с атакующим полузащитником Тайсоном этим летом.

30-летний бразилец может вернуться на родину, где интерес к нему проявляет "Сан-Паулу". Сам игрок ранее сообщал о своем намерении вернуться в "Интернасьонал".

Тайсон перешел в "Шахтер" из "Металлиста" в 2013 году за 16 млн евро. С тех пор он сыграл за "горняков" 203 матча и забил 36 голов, а также по четыре раза выигрывал чемпионат и кубок Украины", - сообщает football.ua.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Шахтер" раскошелился на миллион за бразильца

"Манчестер Юнайтед" уладил все формальности и заключил долгосрочный контракт с экс-полузащитником "Шахтера" Фредом.