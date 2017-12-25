 
Ексклюзивы
1/5
Около полутысячи человек на Майдане пили кофе
Около полутысячи человек на Майдане пили кофе
1 Просмотров: 4545
"Прожили, и слава Богу" - нардепы оценили результаты 2017-го
"Прожили, и слава Богу" - нардепы оценили результаты 2017-го
Просмотров: 279
Порошенко тормозит назначение главы Нацбанка
Порошенко тормозит назначение главы Нацбанка
Просмотров: 495
В БПП начинается шторм
В БПП начинается шторм
1 Просмотров: 4312
Отставка Данилюка может окончательно завалить коалицию
Отставка Данилюка может окончательно завалить коалицию
Просмотров: 729
Эксперт объяснил, почему в Украине дефицит рыбы
Эксперт объяснил, почему в Украине дефицит рыбы
Просмотров: 1638
Порошенко может проиграть
Порошенко может проиграть
37 Просмотров: 6507
Певец, который стал украинским героем: история Василия Слипака
Певец, который стал украинским героем: история Василия Слипака
Просмотров: 2403
Финансист рассказал, что делать с государственными банками
Финансист рассказал, что делать с государственными банками
Просмотров: 468
Шутки Кличко о снеге и политика в выступлении жены Порошенко - как зажигали главную елку
Шутки Кличко о снеге и политика в выступлении жены Порошенко - как зажигали главную елку
Просмотров: 2520
Фото
Все фото
10
6
12
4
4
Близость с девушкой узнал только в 23 года: кое-что из жизни экс-партнера Шевченко
Близость с девушкой узнал только в 23 года: кое-что из жизни экс-партнера Шевченко
&quot;Динамо&quot; подписало футболиста сборной Словении
"Динамо" подписало футболиста сборной Словении
Красавицы, с которыми тусил в юные годы Месси
Красавицы, с которыми тусил в юные годы Месси
&quot;Барселона&quot; методично, последовательно &quot;убивала&quot;
"Барселона" методично, последовательно "убивала"
&quot;Почувствовать его силу не успел&quot; - как украинский кикбоксер дал по печени россиянину
"Почувствовать его силу не успел" - как украинский кикбоксер дал по печени россиянину
Видео
Все видео
"Шахтер" показал новогодний мультфильм с казаками
"Шахтер" показал новогодний мультфильм с казаками
Украинец забил красивый мяч в чемпионате Бельгии на последней минуте матча
Украинец забил красивый мяч в чемпионате Бельгии на последней минуте матча
Сыграли первый хоккейный матч
Сыграли первый хоккейный матч
Почему соперник "Шахтёра" проиграл центральный матч чемпионата Италии
Почему соперник "Шахтёра" проиграл центральный матч чемпионата Италии
"Реал" победил "Барселону" в эль-классико
"Реал" победил "Барселону" в эль-классико
Интервью
1/5
После революций Украина должна пройти Эволюцию достоинства - Скоцик
После революций Украина должна пройти Эволюцию достоинства - Скоцик
Просмотров: 252
Эксперт объяснил, почему в Украине дефицит рыбы
Эксперт объяснил, почему в Украине дефицит рыбы
Просмотров: 1638
Порошенко может проиграть
Порошенко может проиграть
37 Просмотров: 6507
Ежегодно можно обеспечивать жильем от 3 до 5 тысяч переселенцев - эксперт
Ежегодно можно обеспечивать жильем от 3 до 5 тысяч переселенцев - эксперт
Просмотров: 216
Любой проект, если он выполнен профессионально и с любовью, оставляет в душе автора неизгладимый след - Гулык
Любой проект, если он выполнен профессионально и с любовью, оставляет в душе автора неизгладимый след - Гулык
Просмотров: 396
Колонка
24 декабря 2017
Просмотров: 1782
Родина кумів
— Через свого чоловіка починаю потроху ненавидіти родину нашого кума, — скаржиться Оксана. — Постійно ставить їх мені у ...
понедельник, 25 декабря 2017 14:26

"Шахтер" показал новогодний мультфильм с казаками

  Комментировать
&quot;Шахтер&quot; показал новогодний мультфильм с казаками
Главными героями ленты стали запорожские казаки Грай, Око и Тур

"Шахтер" представил болельщикам мультфильм "Как казаки на "Донбасс Арене" в футбол сыграют".

Главными героями анимационной ленты стали запорожские казаки Грай, Око и Тур. В уходящем 2017 году легендарным мультперсонажам исполняется 50 лет. Над новинкой в течение двух месяцев работали специалисты студии Baraban, обладающей правами на образы казаков. В производстве были задействованы 13 человек.

По словам исполнительного продюсера студии Евгения Татаринова, казаки остаются любимыми национальными мультперсонажами в Украине. В анимации представлены игроки "Шахтера" Тайсон, Андрей Пятов, Дарио Срна и главный тренер Паулу Фонсека.

По сюжету, "Шахтер" путешествует зажигательным Львовом и деловитым Харьковом, чтобы в конце концов вернуться в родной Донецк под украинским флагом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Шахтер" представил новую форму с синим оттенком

Первую часть сезона команда закончила на 1-м месте в турнирной таблице УПЛ, набрав в 19 турах 42 очка. Также команда Паулу Фонсеки вышла в плей-офф Лиги чемпионов и полуфинал Кубка Украины.

Первый официальный матч в новом году "Шахтер" сыграет против "Черноморца" в 20-м туре УПЛ. 21 февраля "горняки" сыграют против "Ромы" в 1/8 финала ЛЧ.

Футбол24
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Шахтер" показал новогодний мультфильм с казаками». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
декабря

Сыграли первый хоккейный матч

Самое читаемое
Гигантские собаки, которые вдвое больше своих хозяев
Гигантские собаки, которые вдвое больше своих хозяев
11
 Просмотров: 40864
Визажист показала впечатляющую силу магии макияжа
Визажист показала впечатляющую силу магии макияжа
22
 Просмотров: 40587
Савченко-шахматист и носки Лещенко - как провела неделю предновогодняя Рада
Савченко-шахматист и носки Лещенко - как провела неделю предновогодняя Рада
19
 Просмотров: 25958
Показали самый роскошный самолет в мире: интересные фото
Показали самый роскошный самолет в мире: интересные фото
9
 Просмотров: 21315
Саакашвили в образе Тириона Ланнистера, Тимошенко вместо Серсеей - сделалиполитический календарь на 2018
Саакашвили в образе Тириона Ланнистера, Тимошенко вместо Серсеей - сделалиполитический календарь на 2018
12
 Просмотров: 16815
Больше всего комментируют
63
Появились фото нового этапа строительство Керченского моста
15
Московскому патриарху Кириллу установят бронзовый памятник высотой 4 метра
7
Россия потеряла паромную переправу с Крымом
6
Розыскной циркуляр РФ по Яценюку необоснованный - Интерпол
4
Патриарх УГКЦ: Верю в то, что христиане Рождество и Пасху будут праздновать вместе
Голосов: 1057
Голосование Главное спортивное событие года для Украины?
  • 1) Владимир Кличко закончил карьеру боксёра
  • 2) Андрей Шевченко не смог вывести сборную Украины в финальную часть Кубка мира-2018
  • 3) "Шахтёр" вышел в 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов
  • 4)Теннисистка Елина Свитолина выиграла пять турниров и стала шестой ракеткой мира
  • 5) Андрей Ярмоленко наконец играет в футбольном топ-чемпионате
Просмотреть