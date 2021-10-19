"Шахтер" победил "Реал" в Юношеской Лиге УЕФА

У "Шахтера" две победы в трех матчах. Фото: "Шахтер"

Футболисты донецкого "Шахтера" U19 победили во вторник сверстников из мадридского "Реала" (3:2) в третьем туре группового раунда Юношеской лиги УЕФА.

Мячи на поле киевского стадиона имени Виктора Банникова забили: Антон Глущенко (33-я мин.), Кирилл Сигеев (42-я мин.) и Илья Гулько (45-я мин.) - в составе украинского клуба; Питер Гонсалес (10-я мин. ) и Давид Гонсалес Бальестерос (41-я мин.) - у гостей, передает Укринформ.

Турнирное положение в группе D: "Шахтер" - шесть очков (после трех игр), "Реал" - четыре очка (после трех игр), "Интер" (Италия) - четыре очка (после двух игр), "Шериф" (Молдова) - ноль (после двух игрн).

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Победители восьми групп Юношеской лиги УЕФА напрямую попадут в 1/8 финала. Восемь команд, занявших вторые места, сыграют в стыковых матчах с победителями Пути чемпионов после двух раундов. Кроме "Шахтера" в турнире выступает киевское "Динамо".