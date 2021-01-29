"Шахтер" отправился на второй сбор в Турцию

Исмаили восстановился от травмы. Фото: ФК "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" отправился на второй тренировочный сбор в Турцию.

Наставник "горняков" Луиш Каштру взял в Белек 31-го футболиста, сообщает официальный сайт "Шахтера"

Вратари: Алексей Шевченко, Андрей Пятов, Евгений Гриценко, Анатолий Трубин.

Защитники: Додо, Сергей Кривцов, Давид Хочолава, Виктор Корниенко, Николай Матвиенко, Исмаили, поздравляю, Валерий Бондарь.

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Полузащитники: Тарас Степаненко, Тайсон, Маркос Антонио, Дентиньо, Марлос, Тете, Максим Малышев, Манор Соломон, Виктор Коваленко, Алан Патрик, Майкон, Сиприано, Сергей Болбат, Георгий Судаков, Евгений Коноплянка, Михаил Мудрик, Фернандо.

Нападающие: Жуниор Мораес, Богдан Вьюнник.

Присоединился к команде бразилец Исмаили, который пропустил 10 месяцев из-за травмы колена. Также восстановился Малышев, который не играл за "Шахтер" с 2018 года. В таборе команды Коваленко, которого сватают в "Аталанту".



Соперниками "Шахтера" на собрании будут: словацкий "Слован", словенская "Мура" и сербская "Црвена Звезда".