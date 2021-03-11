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четверг, 11 марта 2021 14:08

"Шахтер" отказался продавать вратаря в Италию

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&quot;Шахтер&quot; отказался продавать вратаря в Италию
Анатолий Трубин проявил себя в ЛЧ. Фото: ФК "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" отказался продавать вратаря 19-летнего Анатолия Трубина.

Представители Серии А были заинтересованы в таком переходе, сообщил ассистент директора по футболу "горняков" Карло Николини.

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"По Трубину мы уже получили предложения не только от итальянских команд. 2 поступило от итальянских клубов, но это не "Милан". Мы их отклонили, потому что предлагали даже не половину того, сколько может стоить Трубин, как мы думаем.

Трубина можно оценить, учитывая, что это молодой вратарь с опытом игры в ЛЧ и ЛЕ, в чемпионате на высоком уровне, а также игрок сборной", - сказал Николини в комментарии TMW.

Анатолий Трубин смог выиграть конкуренцию за место в воротах "Шахтера" в Андрея Пятова в начале этого сезона.

Transfermarkt оценивает украинского вратаря в €7 млн. По сообщениям СМИ, интерес к Трубину проявлял "Лацио" и "Интер".

11 марта "Шахтер" сыграет в гостях против "Ромы" в матчей 1/8 Лиги Европы. Начало игры в 22:00.

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