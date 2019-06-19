"Шахтер" отдает чемпиона мира в аренду

После паса Конопли Булеца забил единственный мяч в матче с Италией

"Десна" планирует заполучить новоиспеченного чемпиона мира в составе сборной Украины U-20 Ефима Коноплю, контракт которого принадлежит донецкому "Шахтеру".

Оба клуба уже пришли к согласию относительно аренды 19-летнего защитника, теперь слово за новым тренером "горняков" Луишем Каштру. Об этом пишет footboom.com

Если португальский наставник даст "зеленый свет", значит, сделка состоится. Если коуч "оранжево-черных" решит, что талантливый игрок ему пригодится, то Конопля останется доказывать профпригодность.

Раньше стало известно, что киевское "Динамо" отдает в аренду "Днепру-1" 2-х чемпионов мира – Сергея Булеца и Владислава Супрягу.

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Ефим Конопля является воспитанником академии донецкого "Шахтера". Однако за первую команду еще не дебютировал.