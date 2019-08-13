"Шахтер" оказался в центре скандала

"Горняки" отказываются использовать шевроны с новым спонсором УПЛ

"Шахтер" отказался сотрудничать со спонсором УПЛ и готов заплатить штраф.

Коммерческий директор "горняков" Дмитрий Кириленко рассказал, что "горняки" отказываются использовать шевроны с новым спонсором УПЛ "Фаворит".

"Мы приветствуем подписание контракта Лиги с титульным спонсором. Однако в силу того, что титульный спонсор "Шахтера" "Париматч" находится в одной бизнес-категории со спонсором Лиги, мы не можем пойти на некоторые проявления, которые необходимы для выполнения контракта.

Учитывая сложившуюся ситуацию, мы готовы заплатить штраф в размере суммы, которая надлежит. Эти деньги будут дополнительно распределены между другими 11 клубами", - сказал он.

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После 3-х туров нового сезона "Шахтер" имеет 3 победы в 3 матчах и возглавляет единолично турнирную таблицу.