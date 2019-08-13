"Шахтер" оказался в центре скандала

 
Ексклюзивы
1/5
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
3 Просмотров: 5193
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
8 Просмотров: 981
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
Просмотров: 828
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
2 Просмотров: 1503
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
1 Просмотров: 3069
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
2 Просмотров: 2178
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
Просмотров: 5013
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
Просмотров: 14850
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
Просмотров: 15975
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 855
Фото
Все фото
10
6
3
12
15
Сексуальность зашкаливает: как выглядит самая красивая гольфистка мира
Сексуальность зашкаливает: как выглядит самая красивая гольфистка мира
&quot;Был Усик, а стал русик&quot; - фаны украинского боксера осуждают совместный эфир с Шарием
"Был Усик, а стал русик" - фаны украинского боксера осуждают совместный эфир с Шарием
Андрей Шевченко с семьей отдыхает на Барбадосе
Андрей Шевченко с семьей отдыхает на Барбадосе
Нежная и откровенна: новая девушка Милевского поразила красотой
Нежная и откровенна: новая девушка Милевского поразила красотой
Жесткая и горячая: откровенные фото звездной саблистки Харлан
Жесткая и горячая: откровенные фото звездной саблистки Харлан
Видео
Все видео
Ястремская начала турнир в США с победы над бывшей первой ракеткой мира
Ястремская начала турнир в США с победы над бывшей первой ракеткой мира
Надаль выиграл 35 Мастерс в карьере
Надаль выиграл 35 Мастерс в карьере
"Динамо" против "Брюгге" может сыграть в два форварда
"Динамо" против "Брюгге" может сыграть в два форварда
Как сыграли в своих чемпионатах соперники украинских клубов в квалификации Лиги Европы
Как сыграли в своих чемпионатах соперники украинских клубов в квалификации Лиги Европы
"Манчестер Юнайтед" уничтожил "Челси" в первом туре АПЛ
"Манчестер Юнайтед" уничтожил "Челси" в первом туре АПЛ
Интервью
1/5
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
3 Просмотров: 5193
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4556
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Просмотров: 4149
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 855
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 7830
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
12 августа 2019
Просмотров: 198
Лого і типи
Поточний футбольний чемпіонат України розпочався зі скандалу. П'ять із дванадцяти команд-учасниць відмовилися від послуг "офіційного мовника" в особі ...
вторник, 13 августа 2019 10:03

"Шахтер" оказался в центре скандала

  Комментировать
&quot;Шахтер&quot; оказался в центре скандала
"Горняки" отказываются использовать шевроны с новым спонсором УПЛ

"Шахтер" отказался сотрудничать со спонсором УПЛ и готов заплатить штраф.

Коммерческий директор "горняков" Дмитрий Кириленко рассказал, что "горняки" отказываются использовать шевроны с новым спонсором УПЛ "Фаворит".

"Мы приветствуем подписание контракта Лиги с титульным спонсором. Однако в силу того, что титульный спонсор "Шахтера" "Париматч" находится в одной бизнес-категории со спонсором Лиги, мы не можем пойти на некоторые проявления, которые необходимы для выполнения контракта.

Учитывая сложившуюся ситуацию, мы готовы заплатить штраф в размере суммы, которая надлежит. Эти деньги будут дополнительно распределены между другими 11 клубами", - сказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Луческу может возглавить российский клуб

После 3-х туров нового сезона "Шахтер" имеет 3 победы в 3 матчах и возглавляет единолично турнирную таблицу.

https://football24.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Шахтер" оказался в центре скандала». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
августа

Российские войска вошли на территорию Польши

Бетонный забор отделял западную и восточную части города

Самое читаемое
&quot;Мать 2 детей с идеальной фигурой&quot; - Оля Полякова ошеломила сеть сексуальной фотосессией в микро-бикини
"Мать 2 детей с идеальной фигурой" - Оля Полякова ошеломила сеть сексуальной фотосессией в микро-бикини
6
 Просмотров: 51049
Уволившись, можно получать зарплату еще 9 месяцев
Уволившись, можно получать зарплату еще 9 месяцев Просмотров: 35974
В Черновцах пара занялась сексом прямо на улице
В Черновцах пара занялась сексом прямо на улице
 Просмотров: 32049
Инстаграм vs реальность: как блогеры фотошоплят фотографии до неузнаваемости
Инстаграм vs реальность: как блогеры фотошоплят фотографии до неузнаваемости
19
 Просмотров: 24345
Украинская &quot;девушка Бонда&quot; показала стройную фигуру в купальнике
Украинская "девушка Бонда" показала стройную фигуру в купальнике
6
 Просмотров: 22692
Спорт
Луческу может возглавить российский клуб
Луческу может возглавить российский клуб Просмотров: 135
УЕФА закрыл 22 сектора на "Олимпийском" во время матча "Динамо" - "Брюгге"
УЕФА закрыл 22 сектора на "Олимпийском" во время матча "Динамо" - "Брюгге" Просмотров: 243
Украина будет бойкотировать чемпионат мира по боксу в России
Украина будет бойкотировать чемпионат мира по боксу в России Просмотров: 180
Ястремская начала турнир в США с победы над бывшей первой ракеткой мира
Ястремская начала турнир в США с победы над бывшей первой ракеткой мира
 Просмотров: 279
Надаль выиграл 35 Мастерс в карьере
Надаль выиграл 35 Мастерс в карьере
 Просмотров: 216
Больше всего комментируют
8
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
7
Янтарное дело: Зеленский устроил "разгром" силовикам
6
Почему Зеленский включает "режим Лукашенко" - психолог
3
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
2
"Луценко пытается заявить о себе в последний момент" - Лещенко
Голосов: 1168
Голосование Какой футбольный топ-чемпионат для вас - приоритет?
  • 1) Англия
  • 2) Испания
  • 3) Италия
  • 4) Германия
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua