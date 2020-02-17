"Шахтер" официально подписал нового защитника

Максим Войтиховський выступал за "Черноморец" два сезона. Фото: с отрытых источников

Донецкий "Шахтер" подписал 21-летнего защитника Максима Войтиховського.

Бывшим клубом Войтиховського был одесский "Черноморец". Подробности сделки не сообщаются.

"Горняки" уже внесли Войтиховського в заявку на украинскую Премьер-лигу по списку "Б". Футболист является воспитанником академии "Днепра". За "Черноморец" выступал с 2018 года.

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В текущем сезоне в Первой лиге Войтиховський сыграл 6 матчей за одесскую команду. С приходом на тренерскую скамью Остапа Маркевича оказался не нужен "Черноморцу" и получил статус свободного агента.