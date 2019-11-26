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среда, 27 ноября 2019 11:09

"Шахтер" одержал последнюю еврокубковую победу на "Донбасс Арене"

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&quot;Шахтер&quot; одержал последнюю еврокубковую победу на &quot;Донбасс Арене&quot;
Четвертый мяч Дуглас Коста забил головой

27 ноября 2013 донецкий "Шахтер" в пятом туре Лиги чемпионов одержал свою последнюю победу на "Донбасс Арене". Со счетом - 4:0 дончане разгромили "Реал-Сосьедад".

"Шахтер" удачно начал турнир, одолев на выезде команду из столицы страны басков - 2:0. Потом дома была ничья - 1:1 с "Манчестер Юнайтед". Надлом произошел в третьем туре, когда подопечные Луческу поехали в Германии из и были разгромлены "Байером" - 4:0.

Как ни старались дончане отыграться дома, им это не удалось - нулевая ничья.

В пятом туре "Шахтер" подарил болельщикам надежду, когда победил дома аутсайдера "Реал-Сосьедад". Начало разгрому положил на 37-ой минуте Луис Адриану, когда после розыгрыша углового выскочил на ближнюю штангу и протолкнул мяч мимо ошеломленного Клаудио Браво - 1:0.

Уже на 48-ой минуте дончане удвоили преимущество. Адриану затерроризировал защитника и тот сбросил мяч точно на ход Тейшейра - 2:0.

Самым красивым был третий гол. Дуглас Коста получил передачу на углу штрафной и сходу пробил в ближнюю "девятку". Клаудио Браво до мяча не добрался - 3:0.

За 5 минут до конца встречи Тайсон точно подал на голову Косте и тот записал на свой счет "дубль" - 4:0.

После этой победы у горняков стало 8 зачетных баллов, а в "Байера" - только 7. Однако в последнем туре подопечные Луческу проиграли на выезде "Манчестер Юнайтед" - 0:1, а немцы забили такой необходимый гол баскам - 1:0.

"МЮ" набрал 14 баллов, "Байер" - 10, а у "Шахтера" осталось 8.

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Горняки выбыли в Лигу Европы, где весной 2014 проиграли чешской "Виктории" из города Пльзень. Причем в гостях "Шахтер" сыграл вничью 1:1, а дома под позорные крики своих болельщиков "Беркут, Беркут!" потерпел поражение - 1:2 и выбыл из турнира.

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Дата
27
ноября

"Шахтер" одержал последнюю еврокубковую победу на "Донбасс Арене"

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