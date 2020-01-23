"Шахтер" оценил своего защитника в 30 млн фунтов

"Шахтер" оценивает своего защитника Николая Матвиенко в 30 млн фунтов.
Именно за такую сумму "горняки" готовы продать 23-летнего футболиста. Главными фаворитами в борьбе за защитника сборной Украины является "Арсенал" и "Манчестер Сити", сообщает Sky Sports.
Посредником в потенциальном трансфере Матвиенко в "Арсенал" может стать всемирно известный агент Артуро Каналес (работает с Жераром Пике, Иваном Ракитичем, Хави).
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Действующий контракт Николая Матвиенко с горняками рассчитан до лета 2021 года. В нынешнем сезоне 23-летний защитник провел 21 матч за "Шахтер".
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