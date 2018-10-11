"Шахтер" обнародовал доходы и расходы

Донецкий клуб указал, сколько заработал и заплатил налогов. Фото: ФК "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" представил годовой отчет сезона-2017/18. Общий показатель доходов клуба с учетом НДС составил 1 млрд 732 млн грн.

Общий доход от продажи и аренды футболистов – 108 млн грн.

Доходы от коммерческой деятельности – 736 млн. Об этом информирует официальный сайт "Шахтера".

В сезоне-2017/18 "Шахтер" заплатил в государственный бюджет Украины 504 млн 506 тыс. грн налогов.

Сумма НДФЛ составила 358 млн 850 тыс. грн.

По сравнению с прошлым сезоном доходы "Шахтера" увеличились на 855 млн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Экс-лидер "Шахтера" сравнил чемпионаты Англии и Украины

"Шахтер" участвовал в групповом этапе Лиги чемпионов и вышел в 1/8 финала турнира. Доходы клуба от УЕФА и ФИФА составили 888 млн грн.