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четверг, 11 октября 2018 15:07

"Шахтер" обнародовал доходы и расходы

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&quot;Шахтер&quot; обнародовал доходы и расходы
Донецкий клуб указал, сколько заработал и заплатил налогов. Фото: ФК "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" представил годовой отчет сезона-2017/18. Общий показатель доходов клуба с учетом НДС составил 1 млрд 732 млн грн.

Общий доход от продажи и аренды футболистов – 108 млн грн.

Доходы от коммерческой деятельности – 736 млн. Об этом информирует официальный сайт "Шахтера".

В сезоне-2017/18 "Шахтер" заплатил в государственный бюджет Украины 504 млн 506 тыс. грн налогов.

Сумма НДФЛ составила 358 млн 850 тыс. грн.

По сравнению с прошлым сезоном доходы "Шахтера" увеличились на 855 млн.

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"Шахтер" участвовал в групповом этапе Лиги чемпионов и вышел в 1/8 финала турнира. Доходы клуба от УЕФА и ФИФА составили 888 млн грн.

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