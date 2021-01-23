"Шахтер" не удержал победу над "Лудогорцем"

23 января "Шахтер" провел второй контрольный матч на сборе в Турции.
Украинский клуб вничью сыграл с лидером чемпионата Болгарии "Лудогорцем". Сообщает "Трибуна".
"Шахтер" – "Лудогорец" (Болгария) – 2:2
Голы: Соломон (5), Евгений Коноплянка (55), Жордан Икоко (58), Каули (60).
"Шахтер": Пятов – Додо, Витао, Хочолава, Матвиенко – Степаненко, Алан Патрик – Тете, Коваленко, Соломон – Дентиньо
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В первом спарринге "Шахтер" сыграл вничью с "Лехом".
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