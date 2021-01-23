"Шахтер" не удержал победу над "Лудогорцем"

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В первом спарринге "Шахтер" сыграл вничью с "Лехом".

23 января "Шахтер" провел второй контрольный матч на сборе в Турции.

"Шахтар" на зборах не втримав перемогу над "Лудогорцем"

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