"Шахтер" не смог победить "Динамо" Загреб

Dodo zrivnyav rakhunok v matchi. Foto: FK "Shakhtar" 47/5000 Додо сравнял счет в матче. Фото: ФК "Шахтер"

6 ноября "Динамо" Загреб и "Шахтер" сыграют в 4 туре Лиги чемпионов. Победитель игры существенно улучшит свои шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Две недели назад в Харькове "горняки" не смогли победить чемпиона Хорватии. Гости использовали персональную опеку и высокий прессинг чем поставили в угол подопечных Каштру. "Шахтер" провел очень бледную игре и должно быть довольным, что свел матч к ничьей.

Счет в матче открыл Коноплянка на 15 минуте игры. Испанец Ольмо сравнял счет за 9 минут. Фол Пятова привел к пенальти в начале второго тайма. Оршич не оставил шансов вратарю сборной Украины. Избежать поражения "Шахтеру" помог бразилец Додо, который удачно вышел на замену и сравнял счет в игре -2: 2.

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Матч "Динамо" Загреб - "Шахтер" видбутться 6 октября на стадионе "Максимир". Начало игры - в 22.00.