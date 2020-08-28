"Шахтер" не продаст защитника сборной Украины в Россию

Николай Матвиенко является основным игроком сборной Украины. Фото: УАФ

Донецкий "Шахтер" не будет рассматривать возможность трансфера защитника сборной Украины Николая Матвиенко в московский "Локомотив".

"Горняки" не намерены отпускать игрока в российский чемпионат, учитывая напряженные политические отношения между Россией и Украиной, сообщает Meta-ratings.com.ua.

"Железнодорожники" в лице игрока сборной Украины хотят усилить защитное звено команды, но не смогут договориться о трансфере из-за позиции "Шахтера".

В случае перехода в "Локомотив" Матвиенко рискует потерять место в сборной Украины, как это было с защитником "Зенита" Ярославом Ракицким.

В услугах Матвиенко заинтересован ряд клубов. Среди них представители чемпионатов Италии и Англии. Наиболее авторитетным из которых является победитель Лиги чемпионов этого года "Бавария".

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В прошлом сезоне Николай Матвиенко провел за "Шахтер" 39 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт действует до лета 2021 года.