"Шахтер" не продаст защитника сборной Украины в Россию

 
Ексклюзивы
1/5
"Сидеть и ждать" - журналистка объяснила, как советы навредили украинцам
"Сидеть и ждать" - журналистка объяснила, как советы навредили украинцам
Просмотров: 396
Искусственный интеллект в будущем будет обладать совестью и моралью - философ
Искусственный интеллект в будущем будет обладать совестью и моралью - философ
1 Просмотров: 243
Ипотека: почему украинцы могут потерять купленное в кредит жилье
Ипотека: почему украинцы могут потерять купленное в кредит жилье
Просмотров: 603
Сейчас украинский язык защищают, потому что всякая кремлевская вошь хочет доминирования российского - автор проекта "Рагу.лі"
Сейчас украинский язык защищают, потому что всякая кремлевская вошь хочет доминирования российского - автор проекта "Рагу.лі"
Просмотров: 1044
"Лукашенко не гибкий. Он будет стоять до конца" - Игорь Козловский
"Лукашенко не гибкий. Он будет стоять до конца" - Игорь Козловский
Просмотров: 702
История России - это пшик без Киева и Киево-Печерской лавры
История России - это пшик без Киева и Киево-Печерской лавры
Просмотров: 1899
Увольнение Холодницкого связали с делом Привата и Ермаком
Увольнение Холодницкого связали с делом Привата и Ермаком
Просмотров: 2736
Зеленский 20 лет в политике, он не новое лицо
Зеленский 20 лет в политике, он не новое лицо
2 Просмотров: 1935
Зеленский не меняет системы. Назначение Кравчука и Фокина это доказывает
Зеленский не меняет системы. Назначение Кравчука и Фокина это доказывает
Просмотров: 333
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 540
Фото
Все фото
3
3
9
12
13
Футбольный матч задержали на час, чтобы Зеленский первым ударил по мячу
Футбольный матч задержали на час, чтобы Зеленский первым ударил по мячу
Шовковский идет на выборы
Шовковский идет на выборы
Молодая и горячая: откровенные фото сексуальной теннисистки
Молодая и горячая: откровенные фото сексуальной теннисистки
Фанаты &quot;Динамо&quot; ворвались на матч и устроили протест против Суркисов
Фанаты "Динамо" ворвались на матч и устроили протест против Суркисов
Сексуальная жена игрока сборной Украины очаровала снимками с пляжа
Сексуальная жена игрока сборной Украины очаровала снимками с пляжа
Видео
Все видео
Гол Роналду признан лучшим в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов
Гол Роналду признан лучшим в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов
Вернидуб опозорился в Лиге Европы
Вернидуб опозорился в Лиге Европы
Что надо знать о тренере победителе Лиги чемпионов
Что надо знать о тренере победителе Лиги чемпионов
"Шахтер" проиграл в Москве команде Семина
"Шахтер" проиграл в Москве команде Семина
Ребров выбил "Селтик" из Лиги чемпионов
Ребров выбил "Селтик" из Лиги чемпионов
Интервью
1/5
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Просмотров: 1719
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 540
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 783
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Просмотров: 5571
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Просмотров: 3285
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
28 августа 2020
Просмотров: 45
Уляша
Уляшою прозвав його я. Це не дуже відрізняється від Уляна, як його й називали. Але в Уляшу вкладено більше тепла. Ну, й трохи іронії, він же різним ...
пятница, 28 августа 2020 16:52

"Шахтер" не продаст защитника сборной Украины в Россию

  Комментировать
&quot;Шахтер&quot; не продаст защитника сборной Украины в Россию
Николай Матвиенко является основным игроком сборной Украины. Фото: УАФ

Донецкий "Шахтер" не будет рассматривать возможность трансфера защитника сборной Украины Николая Матвиенко в московский "Локомотив".

"Горняки" не намерены отпускать игрока в российский чемпионат, учитывая напряженные политические отношения между Россией и Украиной, сообщает Meta-ratings.com.ua.

"Железнодорожники" в лице игрока сборной Украины хотят усилить защитное звено команды, но не смогут договориться о трансфере из-за позиции "Шахтера".

В случае перехода в "Локомотив" Матвиенко рискует потерять место в сборной Украины, как это было с защитником "Зенита" Ярославом Ракицким.

В услугах Матвиенко заинтересован ряд клубов. Среди них представители чемпионатов Италии и Англии. Наиболее авторитетным из которых является победитель Лиги чемпионов этого года "Бавария".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Шахтер" увеличил цену на Матвиенко

В прошлом сезоне Николай Матвиенко провел за "Шахтер" 39 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт действует до лета 2021 года.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Шахтер" не продаст защитника сборной Украины в Россию». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
августа

Вратарь сборной Украины умер после столкновения на футбольном поле

Самое читаемое
17-летнюю девушку изнасиловали в туалете ресторана
17-летнюю девушку изнасиловали в туалете ресторана
4
 Просмотров: 46287
Анна Седокова показала пышную грудь и стальной пресс
Анна Седокова показала пышную грудь и стальной пресс
5
 Просмотров: 24157
Мексиканка публикует горячие фото в нижнем белье
Мексиканка публикует горячие фото в нижнем белье
7
 Просмотров: 19621
Звезда Instagram в мини-бикини покоряет интернет
Звезда Instagram в мини-бикини покоряет интернет
8
 Просмотров: 17640
Соблазнительница Лола со &quot;Школы&quot; устроила фотосессию топлес
Соблазнительница Лола со "Школы" устроила фотосессию топлес
7
 Просмотров: 10287
Спорт
"Реал" стал самой дорогой командой мира
"Реал" стал самой дорогой командой мира Просмотров: 45
Луческу избавился от двух ненужных легионеров
Луческу избавился от двух ненужных легионеров Просмотров: 531
Житомирское "Полесье" подписало футболиста, игравшего в ЛНР
Житомирское "Полесье" подписало футболиста, игравшего в ЛНР Просмотров: 207
Экс-форвард "Динамо" и "Шахтера" перейдет в "Зарю"
Экс-форвард "Динамо" и "Шахтера" перейдет в "Зарю" Просмотров: 504
Форвард "Динамо" близок к переезду в Серию А
Форвард "Динамо" близок к переезду в Серию А Просмотров: 333
Больше всего комментируют
3
Зеленский пообещал уехать с дачи в Конча-Заспе
3
Расстрел автобуса под Харьковом: рассказали новые подробности
3
У Зеленского представили замену мятежному мэру Черкасс
2
Коломойский и Боголюбов покупали элитную недвижимость на средства ПриватБанка - Следствие Инфо
2
Партия Пальчевского, которой заклеили борды по всей стране, задекларировала ноутбук, стол и два стула
Голосов: 946
Голосование Луческу с "Динамо" выиграет УПЛ?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua