"Шахтер" не понял, что фарта сегодня не будет – обзор украинской прессы

По мнению болельщиков "Шахтера" немецкий арбит Цвайер действовал предвзято

"Нужно было уже понять, что сегодня фарта, как в прошлых матчах, "Шахтеру" не ждать. И срочно включаться, и играть в тот футбол, в который умеют играть. У команды был важнейший матч в сезоне, и его нужно было отработать точно так же, как "Шахтер" пахал в Манчестере. Это даже смешно, что "Аталанта" сегодня не пропустила, потому что любой серьезный соперник не слишком сложно проходит эту оборону для гола, – пишет "Трибуна".

Перед матчем казалось (жаль, что ошибочно), что "Шахтер" будет серьезным соперником для "Аталанты". Но за все 90 минут не было момента, когда можно было сказать, что команда Каштру наконец-то забегала. Удар Мораеса после стандарта под перекладину – не то. Пару забегов Тете в первом тайме – слишком мелко, а во втором бразилец растворился даже на фоне медленных защитников "Аталанты".

Гол "Аталанты" не назревал, но нельзя сказать, что кто-то удивился такому повороту

И все, невозможно вспомнить что-то еще до наступления ключевого отрезка матча. Гол "Аталанты" не назревал, но нельзя сказать, что кто-то удивился такому повороту. Каштру тут же выпустил героя прошлых матчей Соломона, но и его действия на поле – еще один символ изменчивости фортуны. Как и удаление Додо – можно до хрипоты спорить, было ли там вообще нарушение, но "Шахтер" этот матч проиграл еще задолго до 76-й минуты.

"Аталанта" точно так же умело использовала подвернувшийся фарт, как это делал "Шахтер" турами ранее. Простейший прострел Малиновского – гол. Вторая (!) за матч скидка в свою штрафную на соперника – еще один гол. "Аталанта" впервые в истории попала в плей-офф ЛЧ, и без украинцев на этой стадии мы не останемся. Гасперини сегодня может улыбаться – его сказка пока продолжается.

"Тяжело найти причину такому крупному поражению", – комментирует для ua-football игру бывший вратарь "Шахтера" Юрий Вирт. – Думаю, счет не по игре. Хотя кто не видел матч, подумают, что игра шла в одни ворота. Наверное, у футболистов "Аталанты" оказалось больше мастерства, потому что они свои моменты реализовали. Да, у "Шахтера" не было много шансов, но они были, и нужно было их реализовывать. Вспомним момент Мораеса, где он с шести метров с линии вратарской не забил. Если бы забил, наверняка игра пошла бы по другому сценарию, в пользу "горняков". А так реализации нет, плюс ошибки у своих ворот, чем и воспользовались итальянцы. К тому же в этот вечер все было против нас. И арбитр, не удаливший игрока соперника при счете 0:0, и VAR - все в комплексе не в нашу пользу.

На последний бой не собрались, не дотерпели, пропал характер

Но если в целом, то победа "Аталанты" закономерна. Команда из Бергамо в первой игре выглядела интересней "горняков" и видимо ей сейчас все вернулось. Хотя шансы у "Шахтера" выйти в плей-офф были высоки. На последний бой не собрались, не дотерпели, пропал характер, который мы видели в предыдущих матчах.

"Перед голом Кастаня бразильца в колено по-хамски ударил Госенс – уже после того, как выбил мяч в подкате" – пишет "Спортарена". – Додо вспылил и получил предупреждение. Такие моменты VAR почему-то не отслеживает, хотя удаление немцу напрашивалось, но ни арбитр, ни его ассистент ничего не увидели.

А чуть раньше – в начале второго тайма – Шахтер всей командой уговаривал судью дать вторую желтую Муриэлю за грубый фол как раз на Додо. Немецкий арбитр Цвайер во всех случаях поступил по-своему.

"Ощущение, что арбитр украл у Шахтера Лигу чемпионов. Как можно было не дать вторую желтую карточку Муриелю в эпизоде ​​с фолом на Додо, я не понимаю. Нельзя сказать, как бы в итоге завершился матч, но то, что" горнякам "стало бы легче, это однозначно ", - "Футбол-24"цитирует бывшего нападающего" Шахтера "Олега Матвеева.

"Мне почему-то кажется, что оказал влияние фактор нашей страны. Был бы Додо игроком английского Манчестер Сити или французского ПСЖ, то с таким фолом тот, кто нарушал, обязательно заработал бы горчичник". Что касается офсайдов, то, по сути, идентичны эпизоды трактовались по-разному: гол Шахтера не засчитали, а Аталанты - да.

В поражении Шахтера виноват рефери. До пропущенного гола, опять-таки, спорного, "горняки" действовали компактно, уверенно, по результату. И хотя моментов у ворот Аталанты было немного, игра подопечным Луиша Каштру давалась. До того, как был удален Додо, Шахтер, считаю, полностью контролировал ход поединка, Разве что в начале встречи немного напортачили".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему "Шахтер" выбыл из Лиги чемпионов

Жеребьевка Лиги Европы состоится в понедельник, 16 декабря. "Шахтер" будет "несеяным".