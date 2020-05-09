"Шахтер" не отпустит Трубина в "Бенфику" – Худжамов

 
Ексклюзивы
1/5
Когда подешевеет доллар
Когда подешевеет доллар
Просмотров: 3861
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
Просмотров: 540
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
1 Просмотров: 2871
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
1 Просмотров: 2439
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Просмотров: 2178
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Просмотров: 999
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Просмотров: 1476
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Просмотров: 1242
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Просмотров: 1926
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
1 Просмотров: 1665
Фото
Все фото
15
11
9
10
14
Секс-символ ММА: фото невероятно сексуальной Пейдж Ванзант
Секс-символ ММА: фото невероятно сексуальной Пейдж Ванзант
Фото горячей теннисистки, которая первой снялась в Playboy
Фото горячей теннисистки, которая первой снялась в Playboy
Мать Неймара выгнала 23-летнего сожителя, узнав о его любви к мужчинам
Мать Неймара выгнала 23-летнего сожителя, узнав о его любви к мужчинам
52-летняя мать Неймара соблазнила молодого киберспортсмена: фото пары
52-летняя мать Неймара соблазнила молодого киберспортсмена: фото пары
Сексуальная и откровенная: как выглядит девушка звездного полузащитника &quot;Реала&quot;
Сексуальная и откровенная: как выглядит девушка звездного полузащитника "Реала"
Видео
Все видео
Я стебусь из твоих ватных видео и детских стишков – украинский борец бросил вызов Усику
Я стебусь из твоих ватных видео и детских стишков – украинский борец бросил вызов Усику
Капитан "Динамо" и защитник "Шахтера" занялись аэробикой (видео)
Капитан "Динамо" и защитник "Шахтера" занялись аэробикой (видео)
16-летний футболист погиб в ДТП
16-летний футболист погиб в ДТП
Легендарного капитана "Милана" не взяли в "Интер"
Легендарного капитана "Милана" не взяли в "Интер"
"Уже едет крыша" – Зинченко пожаловался на отсутствие футбола
"Уже едет крыша" – Зинченко пожаловался на отсутствие футбола
Интервью
1/5
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
Просмотров: 531
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
1 Просмотров: 2871
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
Просмотров: 1746
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
Просмотров: 1215
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Просмотров: 3807
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
08 мая 2020
Просмотров: 333
Вірус як шанс
Наприкінці Першої світової війни світ став жертвою нової катастрофи – "іспанського грипу". Він виявився ще більшим прокляттям, ніж сама війна. ...
суббота, 09 мая 2020 17:58

"Шахтер" не отпустит Трубина в "Бенфику" – Худжамов

  Комментировать
&quot;Шахтер&quot; не отпустит Трубина в &quot;Бенфику&quot; – Худжамов
Трубин считается одним из самых больших талантов "Шахтера". Фото ФК "Шахтер"

Экс-вратарь "Динамо" и "Шахтера" Рустам Худжамов в беседе с видеожурналом Yellow прокомментировал интерес "Бенфики" к 18-летнему голкиперу "Шахтера" Анатолию Трубину.

"Анатолий Трубин в "Бенфике"? Это классно для него. Но, мне кажется, что "Шахтер" не отпустит. Думаю, в будущем будет большая заруба между Трубиным и Алексеем Шевченко за место в основе "Шахтера". Однако, если бы отпустили, это было бы классно для его будущего. "Бенфика" умеет играть с молодыми футболистами, раскрывать их потенциал и зарабатывать на этом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Бенфика" хочет купить дублера Пятова

Анатолий Трубин сыграл один матч за основу "Шахтера" в чемпионате Украины.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Шахтер" не отпустит Трубина в "Бенфику" – Худжамов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
мая

Запорожский завод выпустил три популярные модели Opel

На небе заметили гидроплан, сконструированный украинцем

Первое кругосветное путешествие на подводной лодке продолжалось 84 суток

Пилоту не хватило горючего долететь до Северного полюса

Террористы убили бывшего премьера

Симон Петлюра хотел украинизировать армию

Сегодня День победы над нацизмом во Второй мировой войне

На выставку гостей доставляли вертолетами

Самое читаемое
Лилия Ребрик празднует 39-летие: показали самые сексуальные фото телеблондинки
Лилия Ребрик празднует 39-летие: показали самые сексуальные фото телеблондинки
12
 Просмотров: 18594
Показали коллекцию сокровищ, которые прятал у себя электрик
Показали коллекцию сокровищ, которые прятал у себя электрик
 Просмотров: 13590
Мужу повезло: фитнес-модель вызывала восхищение и зависть сексуальными формами
Мужу повезло: фитнес-модель вызывала восхищение и зависть сексуальными формами
3
 Просмотров: 11412
Эксперт объяснил, почему украинский картофель дороже зарубежного
Эксперт объяснил, почему украинский картофель дороже зарубежного
 Просмотров: 6156
Белокурая фитоняшка показала фанатам сексуальные ягодицы
Белокурая фитоняшка показала фанатам сексуальные ягодицы
3
 Просмотров: 5922
Спорт
Ракицкий поздравил подписчиков красным флагом
Ракицкий поздравил подписчиков красным флагом Просмотров: 612
Обозвал чужую жену толстухой – "Вашингтон" распрощался из хоккеистом-грубияном
Обозвал чужую жену толстухой – "Вашингтон" распрощался из хоккеистом-грубияном Просмотров: 468
Вукоевича выпустили из полицейского участка и запретили приближаться к жене ближе чем на 200 метров
Вукоевича выпустили из полицейского участка и запретили приближаться к жене ближе чем на 200 метров Просмотров: 612
Я стебусь из твоих ватных видео и детских стишков – украинский борец бросил вызов Усику
Я стебусь из твоих ватных видео и детских стишков – украинский борец бросил вызов Усику
 1 Просмотров: 1791
1 миллион евро зарплаты и титул чемпиона в конце сезоне. "Фенербахче" выдвинул Реброву свои требования
1 миллион евро зарплаты и титул чемпиона в конце сезоне. "Фенербахче" выдвинул Реброву свои требования Просмотров: 1035
Больше всего комментируют
7
Билецкий с друзьями нас побил за поддержку Стерненко - заявление "азовцев"
5
Зеленский назначил Саакашвили головой Исполнительного комитета реформ
5
ВСУ получили видео с русскими наемниками на Донбассе
4
"Совкодрочерство и победобесие" - российская школьница час стояла на гвоздях под военные песни
2
Саакашвили сказал, кто может вытащить Украину из болота. Без сюрпризов
Голосов: 265
Голосование Будете ли вы болеть за Ломаченко и Усика во время их следующих боев?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua