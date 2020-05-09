"Шахтер" не отпустит Трубина в "Бенфику" – Худжамов

Трубин считается одним из самых больших талантов "Шахтера". Фото ФК "Шахтер"

Экс-вратарь "Динамо" и "Шахтера" Рустам Худжамов в беседе с видеожурналом Yellow прокомментировал интерес "Бенфики" к 18-летнему голкиперу "Шахтера" Анатолию Трубину.

"Анатолий Трубин в "Бенфике"? Это классно для него. Но, мне кажется, что "Шахтер" не отпустит. Думаю, в будущем будет большая заруба между Трубиным и Алексеем Шевченко за место в основе "Шахтера". Однако, если бы отпустили, это было бы классно для его будущего. "Бенфика" умеет играть с молодыми футболистами, раскрывать их потенциал и зарабатывать на этом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Бенфика" хочет купить дублера Пятова

Анатолий Трубин сыграл один матч за основу "Шахтера" в чемпионате Украины.