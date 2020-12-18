"Шахтер" не хочет отпускать Тайсона

Тайсон выступает в Украине уже более 10 лет. Фото: ФК "Шахтер"

Бразильский вингер "Шахтера" Тайсон не покинет донецкий клуб зимой.

"Горняки" предупредили игрока, что не намерен отпускать его до окончания контракта летом 2021, сообщает Goal.com.

Главный тренер "Шахтаря" Луиш Каштру считает Тайсона ключевым игроком команды в чемпионате и Лиге Европы.

Бразилец неоднократно заявлял о желании перейти в бразильский "Интернасьонал", где начал профессиональную карьеру.

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Соперником "Шахтера" в 1/16 Лиги Европы будет чемпион Израиля "Маккаби" Тель-Авив ".