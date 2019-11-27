"Шахтер" не дал Гвардиоле обыграть себя снова

Донецкий "Шахтер" сыграл вничью - 1:1 гостевой матч против "Манчестер Сити".
На 59 минуте хозяева открыли счет. После паса Жезуса отличился Гюндоган.
На 69 минуте горняки восстановили равновесие. Соломон четко замкнул прострел Додо - 1:1.
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"Шахтер" набрал 6 баллов и продолжает занимать второе место в таблице. В борьбе за путевку в 1/8 финала все решится 11 декабря. "Шахтер" будет принимать "Аталанту", а "Динамо" Загреб - "Манчестер Сити"
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