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среда, 27 ноября 2019 00:17

"Шахтер" не дал Гвардиоле обыграть себя снова

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&quot;Шахтер&quot; не дал Гвардиоле обыграть себя снова
"Шахтер" забил первый украинский мяч в Манчестере

Донецкий "Шахтер" сыграл вничью - 1:1 гостевой матч против "Манчестер Сити".

На 59 минуте хозяева открыли счет. После паса Жезуса отличился Гюндоган.

На 69 минуте горняки восстановили равновесие. Соломон четко замкнул прострел Додо - 1:1.

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"Шахтер" набрал 6 баллов и продолжает занимать второе место в таблице. В борьбе за путевку в 1/8 финала все решится 11 декабря. "Шахтер" будет принимать "Аталанту", а "Динамо" Загреб - "Манчестер Сити"

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