"Шахтер" нашел замену Тайсону

Донецкий "Шахтер" проявляет интерес к игроку португальской "Браги" 27-летнему Фабио Мартиншу.
Футболист может сыграть как на флангах атаки, так и под форвардом, сообщает Record.
Трансфер Мартинша может стать заменой Тайсону, который также играет на разных позициях в атаке и неоднократно заявлял о желании сменить клуб.
До официального предложения дело пока не дошло. Футбол сезон 2019/20 провел на правах аренды в "Фамаликане".
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В сезоне 2019/20 Фабио Мартинш провел 35 матчей за "Фамаликан", в которых забил 12 голов и 6 раз ассистировал партнерам. Transfermarkt оценивает вингера в €3,20 млн.
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