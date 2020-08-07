"Шахтер" нашел замену Тайсону

Фабиу Мартинш может переехать в Украину. Фото: Record

Донецкий "Шахтер" проявляет интерес к игроку португальской "Браги" 27-летнему Фабио Мартиншу.

Футболист может сыграть как на флангах атаки, так и под форвардом, сообщает Record.

Трансфер Мартинша может стать заменой Тайсону, который также играет на разных позициях в атаке и неоднократно заявлял о желании сменить клуб.

До официального предложения дело пока не дошло. Футбол сезон 2019/20 провел на правах аренды в "Фамаликане".

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В сезоне 2019/20 Фабио Мартинш провел 35 матчей за "Фамаликан", в которых забил 12 голов и 6 раз ассистировал партнерам. Transfermarkt оценивает вингера в €3,20 млн.