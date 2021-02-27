"Шахтер" нарушает закон о языке

Тарас Кремень взялся за украинский язык в футболе. Фото:Укринформ

Уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Кремень заявил, что "Шахтер" нарушил закон о языке, проведя пресс-конференцию с переводом на русский.

"Проведение спортивных соревнований обязательно с применением государственного языка. Эта норма закона вступила в действие еще в прошлом году. Поэтому насчет инцидента, который произошел на матче "Львова" и "Колоса", я составил обращение к президенту УАФ Андрею Павелко. Но до конца не понятно, что произошло.

Недавно проводилась пресс-конференция "Шахтера" с переводом на русский язык. Это тоже нарушение. Закон не предвидит перевод негосударственным языком без согласия сторон. Тренеры могут выступать на разных языках, но вы, как граждане Украины, имеете право на получение информации и услуг на государственном языке.

Украинский спорт должен быть украиноязычным по умолчанию. Поэтому судьи должны общаться на украинском языке. По этому факту и было обращение тренера "Львова", – сказал Кремень.

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Накануне "Шахтер" победил в 1/16 Лиги Европы "Маккаби" из Тель-Авива – 1:0 и вышел в 1/8 финала, где сыграет с итальянской "Ромой".