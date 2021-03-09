"Шахтер" нацелился на очередного бразильца

Кайо Жорже не хочет подписывать новый контракт с "Сантосом". Фото: ФК "Сантос"

Донецкий "Шахтер" заинтересован в услугах форварда "Сантоса" и юношеской сборной Бразилии 19-летнего Кайо Жорже.

У бразильского нападающего летом 2021-го заканчивается контракт с клубом. Этим хотят воспользоваться "горняки", сообщает Calciomercato.it.

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"Сантос" не может договориться со своим талантом о новом соглашении. Интерес к Жорже проявляют "Интер", "Ювентус", "Аякс", "Арсенал", "Челси", "Лион" и "Марсель".

Кайо Жорже является воспитанником академии "Сантоса". В бразильской Серии А-2020 провел 28 матчей, в которых отметился 4 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает Жорже в €12 млн.

В составе "Шахтера" находится 11 игроков из Бразилии. Кроме того, Жуниор Мораес и Марлос приняли украинское гражданство.

Основным форвардом "Шахтер" является Жуниор Мораес. Нападающему летом исполнится 34 года, его соглашение с "горняками" действует до конца календарного 2021 года. В текущем сезоне "Шахтер" занимает 2-е место в чемпионате Украины. Команда Луиша Каштру отстает от "Динамо" на 4 очка. Следующий свой матч "Шахтер" проведет 11 марта в рамках 1/8 Лиги Европы против "Ромы". Игра начнется в 22:00.