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суббота, 06 марта 2021 19:40

Арбитры подарили "Шахтеру" победу над "Олимпиком"

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Арбитры подарили &quot;Шахтеру&quot; победу над &quot;Олимпиком&quot;
Марлос (в центре)снова не впечатлил своей игровой формой. Фото: "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" минимально обыграл земляков из "Олимпика" в матче 17 тура чемпионата Украины - 1: 0. Автором единственного мяча стал Додо.

Болельщики "Шахтера" пока не видят причин для оптимизма после двух поражений любимого клуба. Донецкий клуб победил благодаря красиво забитому голу и прекрасной комбинации. Майкон идеально вырезал на правый фланг. Додо избежал офсайда, вышел один на один с вратарем и четко пробил в угол. Но общее впечатление от игры горняков осталось удручающее. Команда играла в полную силу, но голевых моментов почти не создавала. Если бы не гол Додо, то и вспомнить не было бы.

А "Олимпику" будет что вспомнить. В конце тайма младшие дончане забили гол. После подачи углового отличился Тадеус Нкенг. При этом голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин не дотянулся до мяча, изо всех сил толкнув руками защитника олимпийцев Игоря Снурницына. Вместо того чтобы засчитать гол или назначить пенальти, арбитр Юрий Иванов с помощниками с VAR начали искать причину, чтобы гол отменить. В конце концов придумали офсайд, которого тоже не было. Потому защитник "Шахтера" был на линии ворот, а рука Трубина была ближе к воротам чем игроки "Олимпика". Однако арбитры не захотели видеть очевидное и гол отменили. Если бы подобным образом сыграл голкипер "Олимпика", то точно увидел бы перед собой не менее желтую карточку плюс пенальти.

Еще больше удивил комментатор "Футбола" Кирилл Круторогов. Он так болел за "Шахтер" что на ходу придумывал версии, одну абсурдную от другой Сначала говорил о нападении Снурницына на вратаря. Потом вообще заявил, что защитник "Олимпика" "деморализовал" голкипера горняков. Неудивительно, что часть клубов не согласны создать единый телевизионный пул на канале "Футбол". С такими комментариями о какой-то объективности говорить не приходится.

Опять "холостой" матч выдал Жуниор Мораес. Форвард вообще не угрожал воротам. Дончане фактически остались без нападающих на вторую половину сезона. Если не произойдет какого-то чуда, то "Шахтер" может не забить ни одного гола в ворота "Ромы". По крайней мере пока не видно, кто может прервать "засуху" "Шахтера". Это удивительно, потому что дончане никогда не отличались образцовой обороной, но в нападении проблем не было.

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Это был четвертый кризисный матч для "Шахтера", в котором команда не может забить больше одного мяча. До этого была победа в Лиге Европы над "Маккаби", поражения от "Зари" в чемпионате и "Агробизнеса" в Кубке.

Автор: Юрий Стригун
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Дата
06
марта

Сыгран первый матч чемпионата Украины по футболу

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