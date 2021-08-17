"Шахтер" на выезде обыграл "Монако"

Донецкий "Шахтер" в княжестве Монако обыграл в матче Лиги чемпионов местную одноименную команду со счетом - 1:0 Автором единственного забитого мяча на 19-ой минуте встречи стал полузащитник горняков Педриньйо.

"Шахтер" грамотно выстроил стратегию на игру. Украинский клуб сразу завладел инициативой и не давал хозяевам играть в позиционном наступлении. Защитники третьего призера чемпионата Франции часто ошибались при переходе из обороны в атаку. Одну из таких ошибок использовали Соломон и Педриньйо. Бразилец прорвался по центру сквозь строй защитников "Монако" и точно пробил в правый нижний угол ворот - 1:0.

Почти сразу хозяева перехватили инициативу. Однако создать хотя бы несколько голевых моментов не смогли. Единственный опасный выпад хозяев поля завершился классным ударом Тчуамени, но Трубин вытащил почти безнадежный мяч.

Украинский клуб сразу завладел инициативой и не давал хозяевам играть в позиционном наступлении

Почти весь второй тайм "Шахтер" провел в защите. Как ни странно, очень надежно сыграла пара центральных защитников Марлон - Витао. Когда же монегаскам удавалось прорваться на ударную позицию, дальше надежно играл Трубин.

Горняки даже не попытались забить второй гол и фактически решить судьбу противостояния. Замены, которые сделал Де Дзерби, остроты не добавили. Коноплянка был слишком пассивен, а Степаненко даже успел заработать желтую карточку. Тренер дончан не побоялся выпустить на поле молодого Даниила Сикана и от него больше опасности чем от Ласины Траоре за 85 минут.

"Монако" оказалось не столь грозным соперником, как нам его рисовали. Добротная европейская команда с прессингом и тактической грамотностью. Но сегодня она ничего не смогла противопоставить "Шахтеру". Однако ситуация вполне может измениться за неделю в Харькове.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Шахтер" проиграл "Монако" по итогам двух встреч

В других матчах игрового дня австрийский "Ред Булл" одержал дома волевую победу над датским "Брондбю" - 2:1. Сербская "Црвена Звезда" не оставила камня на камне от румынского "Клужа" - 4:0. А главная сенсация произошла в Тирасполе, где местный "Шериф" под руководством украинца Юрия Вернидуба разгромил загребское "Динамо" - 3:0. Молдавский клуб как никогда близок к первому в своей истории попаданию в Лигу чемпионов.