"Шахтер" лишится своей главной звезды ради легионера

Донецкий "Шахтер" не будет продолжать контакт с Тайсоном. Соглашение лидера "горняков" заканчивается летом.
В "Шахтере" хотят сделать ставку на Манора Соломона как лидера команды, рассказал журналист Игорь Цыганик в эфире "Цыганик Live".
"Соломон получил обещание от руководства" горняков ", что клуб не будет продлевать сотрудничество с бразильским полузащитником
израильтянин хочет получать больше игровой практики, поэтому рассчитывает на уход Тайсона, контракт которого истекает летом ", - сказал журналист
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Шахтер" завершил первый сбор крупной победой
В нынешнем сезоне УПЛ Манор Соломон сыграл в 10-ти поединках, в которых отметился тремя голами и ассистом.
Комментарии