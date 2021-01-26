"Шахтер" лишится главной звезды ради легионера

Тайсон выступает за "Шахтер" с 2013 года. Фото: ФК "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" не будет продолжать контакт с Тайсоном. Соглашение лидера "горняков" заканчивается летом.

В "Шахтере" хотят сделать ставку на Манора Соломона как лидера команды, рассказал журналист Игорь Цыганик в эфире "Цыганик Live".

"Соломон получил обещание от руководства "горняков", что клуб не будет продлевать сотрудничество с бразильским полузащитником.

Израильтянин хочет получать больше игровой практики, поэтому рассчитывает на уход Тайсона, контракт которого истекает летом", - сказал журналист.

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В нынешнем сезоне УПЛ Манор Соломон сыграл в 10 поединках, в которых отметился 3 голами и ассистом.