"Шахтер" лишится главной звезды ради легионера

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский не говорит о войне, потому что слабоват - Пархоменко
Зеленский не говорит о войне, потому что слабоват - Пархоменко
Просмотров: 261
Как уменьшить счета за коммунальные услуги: советы эксперта
Как уменьшить счета за коммунальные услуги: советы эксперта
Просмотров: 1107
90 процентов информации о ковиде в интернете - фейки или манипуляции
90 процентов информации о ковиде в интернете - фейки или манипуляции
Просмотров: 639
"Денежная помощь - это пускание правительством пыли в глаза" - эксперт о ценах на электроэнергию
"Денежная помощь - это пускание правительством пыли в глаза" - эксперт о ценах на электроэнергию
Просмотров: 2259
Дети с автоматами, принудительное прививки неизвестным веществом, бесправия и засилья оккупантов ТОП-7 проблем Крыма
Дети с автоматами, принудительное прививки неизвестным веществом, бесправия и засилья оккупантов ТОП-7 проблем Крыма
Просмотров: 891
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Просмотров: 1683
"Правительству нужно признать, что на рынке электрической энергии есть проблемы" - эксперт о тарифах
"Правительству нужно признать, что на рынке электрической энергии есть проблемы" - эксперт о тарифах
1 Просмотров: 1728
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Просмотров: 792
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Просмотров: 2016
Трамп сделал Украину токсичной
Трамп сделал Украину токсичной
1 Просмотров: 846
Фото
Все фото
8
4
9
5
16
Мальчик-сумоист в 10 лет весит 85 кг
Мальчик-сумоист в 10 лет весит 85 кг
&quot;Инклюзивный футбол для детей&quot; - в Киеве стартовал благотворительный проект
"Инклюзивный футбол для детей" - в Киеве стартовал благотворительный проект
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Видео
Все видео
Уейну Гретцки исполнилось 60 лет
Уейну Гретцки исполнилось 60 лет
В прощальном матче Браянт набрал 60 очков
В прощальном матче Браянт набрал 60 очков
Россиянина дисквалифицировали с лыжных гонок из-за хулиганского нападения на соперника
Россиянина дисквалифицировали с лыжных гонок из-за хулиганского нападения на соперника
Ребров не может выиграть во втором матче подряд
Ребров не может выиграть во втором матче подряд
"Барселона" вышла на третье место в чемпионате Испании
"Барселона" вышла на третье место в чемпионате Испании
Интервью
1/5
Зеленский не говорит о войне, потому что слабоват - Пархоменко
Зеленский не говорит о войне, потому что слабоват - Пархоменко
Просмотров: 261
Руководителем САП может стать "свой человек" Зеленского
Руководителем САП может стать "свой человек" Зеленского
Просмотров: 396
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Просмотров: 1683
Он - надменный. И дает поблажки избранным - в чем упрекают Фонсеку в "Роме"
Он - надменный. И дает поблажки избранным - в чем упрекают Фонсеку в "Роме"
Просмотров: 585
В любом прогрессе есть риск. Безопасно ли пользоваться приложением "Дия"
В любом прогрессе есть риск. Безопасно ли пользоваться приложением "Дия"
Просмотров: 261
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
24 января 2021
1 Просмотров: 1170
Не мали вибору
– На співбесіді запитали, чи розмовляю російською. Досвід і міжнародні сертифікати нікого не зацікавили, – скаржиться офіціантка й ...
вторник, 26 января 2021 17:19

"Шахтер" лишится главной звезды ради легионера

1 Комментировать
&quot;Шахтер&quot; лишится главной звезды ради легионера
Тайсон выступает за "Шахтер" с 2013 года. Фото: ФК "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" не будет продолжать контакт с Тайсоном. Соглашение лидера "горняков" заканчивается летом.

В "Шахтере" хотят сделать ставку на Манора Соломона как лидера команды, рассказал журналист Игорь Цыганик в эфире "Цыганик Live".

"Соломон получил обещание от руководства "горняков", что клуб не будет продлевать сотрудничество с бразильским полузащитником.

Израильтянин хочет получать больше игровой практики, поэтому рассчитывает на уход Тайсона, контракт которого истекает летом", - сказал журналист.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Шахтер" завершил первый сбор крупной победой

В нынешнем сезоне УПЛ Манор Соломон сыграл в 10 поединках, в которых отметился 3 голами и ассистом.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Шахтер" лишится главной звезды ради легионера». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
января

Уейну Гретцки исполнилось 60 лет

В прощальном матче Браянт набрал 60 очков

Самое читаемое
Велосипедистка захватила сеть позированием топлес
Велосипедистка захватила сеть позированием топлес
9
 Просмотров: 30735
Тимошенко пришла в Раду в новом стиле
Тимошенко пришла в Раду в новом стиле
8
 1 Просмотров: 20314
Тина Кароль отмечает 36-летие. Самые откровенные фото артистки
Тина Кароль отмечает 36-летие. Самые откровенные фото артистки
14
 Просмотров: 15975
Самая молодая миллиардерша померялась фигурой с сексапильной подругой
Самая молодая миллиардерша померялась фигурой с сексапильной подругой
5
 Просмотров: 15237
Пышногрудая фитнес-блогера ошеломила соблазнительными прелестями: горячие фото
Пышногрудая фитнес-блогера ошеломила соблазнительными прелестями: горячие фото
8
 Просмотров: 13239
Спорт
"Барселона" находится на грани банкротства
"Барселона" находится на грани банкротства Просмотров: 117
"Аталанта" отказалась продавать Малиновского
"Аталанта" отказалась продавать Малиновского Просмотров: 261
"Луческу категорически против": открыли переписку братьев Суркисов
"Луческу категорически против": открыли переписку братьев Суркисов Просмотров: 486
Суркис готов продать "Динамо"
Суркис готов продать "Динамо" Просмотров: 738
План победы над сборной Испании родился в 5 утра - помощник Шевченко
План победы над сборной Испании родился в 5 утра - помощник Шевченко Просмотров: 279
Больше всего комментируют
8
По иску Портнова суд запретил чествовать воинов УПА, ученых и писателей
4
Кого бы выбрали украинцы президентом - свежие рейтинги
3
Покушение на генерала СБУ: как в ведомстве отреагировали на причастность Нескромного
3
Арахамия назвал Бойко, который катается в Кремль, "очень проукраинским"
2
"Избавиться от лизоблюдов и читать Конституцию" - сети в день рождения Зеленского
Голосов: 1213
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть