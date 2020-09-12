"Шахтер" интересуется соотечественником Срны

Филип Кровинович ранее выступал за "Бенфику". Фото "Бенфика"

"Шахтер" интересуется хорватским полузащитником "Бенфики" Филипом Кровиновичем, сообщает журналист The Athletic Стив Мэдли.

По информации источника, главным претендентом на игрока является "Вест Бромвич", где Кровинович провел прошедший сезон на правах аренды.

Также в услугах хавбека заинтересован ПАОК.

В сезоне 2019/20 Кровинович провел 40 матчей в Чемпионшипе, в которых забил 3 гола и отдал 2 ассиста.

Основная позиция 25-летнего хорвата – атакующий полузащитник. Также может сыграть центрального хавбека и левого полузащитника.

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Контракт с "Бенфикой" рассчитан до лета 2022 года. Transfermarkt оценивает игрока в 3,2 миллиона евро.