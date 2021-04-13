"Шахтер" интересуется форвардом сборной Украины

Артём Довбик провел 1 матч за сборную Украины. Фото: УАУ

Донецкий "Шахтер" заинтересован в услугах форварда "Днепра-1" и сборной Украины 23-летнего Артема Довбика.

"Горняки" планируют составить конкуренцию "Динамо" за украинского нападающего, рассказал журналист Игорь Цыганик.

"Довбик проводит один из лучших сезонов в карьере. Недаром он попал в сборную Украины. Насколько я знаю, тренеру он понравился своей работой на тренировках. У него есть все шансы закрепиться в сборной.

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Наверное, сейчас им интересуется не только "Динамо", но и "Шахтер". Впрочем, цена этого футболиста растет в геометрической прогрессии. Купить его достаточно сложно, хотя наши гранды хотели бы иметь такого форварда.

Я слышал о "Шахтере", о "Динамо" не очень - там есть Артем Беседин и Владислав Супряга. А вот "Шахтеру" нужен украинский нападающий. Жуниору Мораесу много лет, а под ним Фернандо, который никогда форвардом не играл. "Шахтеру" просто нужен нападающий, и есть интерес к Довбику", - рассказал журналист в эфире "ЦиганикLIVE".

Артём Довбик в текущем сезоне забил 9 голов в 23 матчах УПЛ. В активе игрока 1 встреча за сборную Украины. Артем вышел на замену в поединке с Казахстаном. Датский "Мидтьюлланд", откуда Довбик перешел в "Днепр-1", получит процент от следующего трансфера форварда. Стоимость игрока оценивают в €400 тыс. Контракт с "Днепром-1" рассчитан до конца 2023 года.