"Шахтер" и "Динамо" узнали соперников в 1/16 Лиги Европы

"Шахтер" был сеянным во время жеребьевки. "Динамо" – нет. Фото Рейтер

Сегодня украинские клубы узнали соперников в 1/16 финала Лиги Европы.

"Шахтер", который во время жеребьевки был сеянным, сыграет с израильским "Маккаби". 1-ю игру горняки проведут в гостях. Ответный матч - в Киеве.

"Динамо" было несеянным, поэтому получило в соперники "Брюгге". Сначала динамовцы сыграют дома, а потом поедут в Бельгию.

В 1/16 финала не могут встретиться клубы, игравшие в одной группе ЛЕ, представители одной национальной ассоциации и клубы из Украины и России.

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Первые матчи состоятся 18 февраля, ответные - 25 февраля.