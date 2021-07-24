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суббота, 24 июля 2021 21:00

"Шахтер" и "Динамо" применяют цыганский метод

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&quot;Шахтер&quot; и &quot;Динамо&quot; применяют цыганский метод
Капитан "Шахтера" Фернандиньо с Кубком УЕФА. Фото: Reuters

Вчера в Украине стартовал очередной чемпионат. Первенство соревноваться шестнадцать команд. Но в итоге чемпионом станет "Шахтер". Или "Динамо".

За всю историю чемпионатов Украины золотые медали получали только три команды - "Таврия", "Динамо" и "Шахтер". От первого чемпионства "Таврии" прошло почти 30 лет. И все 30 лет первенство выигрывали или киевляне, или дончане.

Когда я был 15 лет и играл с одноклассниками в карты на деньги. Вдруг к нам присоединился цыган Петр. Умные быстро оставили игру, а я решил попробовать. И сразу выиграл.

- Это будет первый и последний твой выигрыш, - сказал сочувственно Саша Шпак. И как в воду глядел. Петр быстро выманил у меня последнего рубля и пошел дальше искать наивных.

"Динамо" и "Шахтер" дали наивным выиграть лишь однажды. Остальное время они делят титулы между собой и удивляются, что еще находятся желающие сыграть с ними снова.

Украинский чемпионат претендует на звание наименее интересного в Европе, ибо чемпиона и серебряного призера все знают заранее.

Хуже дело в еврокубках. В прошлом году "Шахтер" был разбит "Боруссией" из Менхенгладбаха с общим счетом - 0:10. Киевляне проиграли со общей разницей в 5 мячей "Барселоне" и "Ювентусу". Гегемония в Украине оборачивается горьким разочарованием в Европе.

По древней традиции за 30 лет независимости "Шахтер" и "Динамо" имеют одну на двоих победу в еврокубках. Им, наивным, дали выиграть, чтобы поддерживать миф, что из профессионалами в самом деле можно играть.

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В чемпионате Украины будут соревноваться 16 команд. В прошлом году за первенство боролись 14 "Динамо" Мирчи Луческу выиграл все призы - Кубок, Суперкубок и чемпионат.

Автор: Юрий Стригун
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