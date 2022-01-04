"Шахтер" хочет замахнуться на Лигу чемпионов" - Палкин

Сергей Палкин занимает должность генерального директора "Шахатря" уже более 10 лет. Фото: ФК "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" ставит задачу выиграть Лигу чемпионов.

Генеральный директор донецкого клуба Сергей Палкин рассказал об амбициях "горняков".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Не нужен Де Дзерби. "Фенербахче" хочет подписать защитника "Шахтера"

"Хотим построить такую ​​команду, чтобы была возможность замахнуться на самый главный трофей - Лиги чемпионов. Все для этой цели делаем: где-то страдаем, теряем в результате. Но знаем, что двигаемся в этом направлении. Это наша главная идея и желание. Никто не гарантирует результат, но если не попробуешь, никогда не поймешь.

Хотелось бы показать себя в Лиге чемпионов, поскольку это самый топовый турнир. Но если мы выиграем Лигу Европы, плакать не будем, уверяю.

Главная цель "Шахтера" на 2022 год? Серьезно заявить о себе в Лиге чемпионов. И выиграть чемпионат Украины", - сказал Палкин в комментарии сайту "горняков".

В нынешнем сезоне "Шахтер" лидирует в чемпионате Украины. "Горняки" на два очка опережают "Динамо". В еврокубках команда Роберто Де Дзерби заняла последнее место в Лиге чемпионов и завершила международную кампанию. Самым большим достижением "Шахтера" в Лиге чемпионов был четвертьфинал в сезоне 2011/12.