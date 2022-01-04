"Шахтер" хочет замахнуться на Лигу чемпионов" - Палкин

Донецкий "Шахтер" ставит задачу выиграть Лигу чемпионов.
Генеральный директор донецкого клуба Сергей Палкин рассказал об амбициях "горняков".
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"Хотим построить такую команду, чтобы была возможность замахнуться на самый главный трофей - Лиги чемпионов. Все для этой цели делаем: где-то страдаем, теряем в результате. Но знаем, что двигаемся в этом направлении. Это наша главная идея и желание. Никто не гарантирует результат, но если не попробуешь, никогда не поймешь.
Хотелось бы показать себя в Лиге чемпионов, поскольку это самый топовый турнир. Но если мы выиграем Лигу Европы, плакать не будем, уверяю.
Главная цель "Шахтера" на 2022 год? Серьезно заявить о себе в Лиге чемпионов. И выиграть чемпионат Украины", - сказал Палкин в комментарии сайту "горняков".
В нынешнем сезоне "Шахтер" лидирует в чемпионате Украины. "Горняки" на два очка опережают "Динамо".
В еврокубках команда Роберто Де Дзерби заняла последнее место в Лиге чемпионов и завершила международную кампанию.
Самым большим достижением "Шахтера" в Лиге чемпионов был четвертьфинал в сезоне 2011/12.
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