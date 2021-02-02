"Шахтер" хочет удержать своего лидера

Тайсон выступает за "Шахтер" с 2013 года. Фото: ФК "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" хочет удержать лидера команды 33-летнего Тайсона.

Контракт бразильского футболиста с "горняками" завершается летом 2021 года.

"Появилась информация, что, скорее всего,"Шахтер" предложит Тайсону двухлетний контракт на тех же условиях: около 3 миллионов евро зарплаты в сезон. Примет ли отклонит Тайсон такое предложение - это другой вопрос, но сам факт - донецкий клуб понимает необходимость сохранять лидеров, которые могут дать результат.

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Это будет, пожалуй, самый большой по зарплате контракт в украинском футболе, но "Шахтер" понимает, что надо пробиться в Лигу чемпионов, которая позволит им компенсировать эти деньги. Да и сам Тайсон держит свои позиции: не теряет скорость и не теряет роль в "Шахтере", - сказал журналист Игорь Цыганик в программе Цыганик Live.

Тайсон выступает в "Шахтере" с начала 2013 года. Бразилец неоднократно заявлял о своем желании вернуться в свой родной клуб "Интернасионал".