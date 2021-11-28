"Шахтер" Де Дзерби снова провел слабый матч

Алан Патрик сегодня не повлялся на поле. Фото: "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" в Кропивницком минимально обыграл "Ингулец" из поселка Петрово - 1:0. Единственный мяч после передачи Додо забил Тете.

"Шахтер" не слишком уверенно выглядел на поле. Команда не отошла от поражения от "Интера" в Лиге чемпионов. Совсем исчезла прежняя уверенность и легкость горняков. Не сказать, что у дончан было много моментов. На самом деле гораздо меньше, чем "Динамо" во вчерашнем матче с "Минаем". Спасительным для подопечных Де Дзерби стал разрезной пас Додо на Тете. Неизвестно, почему выбежал из ворот Гальчук. Бразильцу осталось только поразить ворота.

Командной игры в горняков не просматривается. "Шахтер" играет в стиле позднего Каштра. Победы дают с большими потугами. Игроки, еще вчера разрывали всех, потеряли креативность в игре. Дончане также умудрились нахвататься предупреждений в этом матче. Замены не улучшили игру.

По сценарию матч походил на игру "Минай - "Динамо". Хозяева отчаянно пытались добиться ничьей на последних минутах. Только киевляне вчера имели огромное преимущество в первом тайме, которое потеряли после перерыва. Горняки играли лучше, чем хозяева, но никак не выглядели титанами на фоне провинциального соперника.

Если Шахтер не улучшит игру до матча Лиги чемпионов против "Шерифа", то перспективы Де Дзерби в Украине выглядят весьма туманными. Кроме открытия Мудрика, этот специалист пока ничем значимым больше не запомнился.

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"Шахтер" остался на втором месте турнирной таблицы, уступая "Динамо" по разнице забитых и пропущенных мячей. Киевляне забили на два больше. В прошлом году они выиграли все трофеи в Украине.