"Шахтер" безнадежно проиграл "Роме"

"Шахтер" провалил матч в Риме. Фото: Reuters

Донецкий "Шахтер" проиграл и вторую игру в Лиге Европы римской "Роме" - 1:2 и выбыл из турнира. За гостей дважды забил Майораль, хозяев - Жуниор Мораес.

После матча видятся смешными заявления руководителей "Шахтера" о каком-то реванше. Неужели они всерьез думали о выходе в следующий раунд? Полурезервный состав "Ромы" не имел никаких проблем с "Шахтером". Горняки снова провалились в атаке. Никакой фантазии, выдумки, нестандартных ходов. И главное, не было скорости в действиях горняков.

Все разговоры о выходе дончан из кризиса после уверенной победы над "Десной" на самом деле оказались временным улучшением, которое наступает у тяжелобольного перед смертью. Всем кажется, что худшее позади, а на самом деле это лишь короткая передышка перед неизбежным. Очевидно терапевтическими методами "Шахтер" уже не оживить. Можно оттянуть операцию до лета, но надежды на улучшение уже нет.

Оказывается, недостаточно только убрать Тайсона и Марлоса из основного состава, чтобы пришли победы. Следующий тренер точно уберет из основы Витао. Потому совершенно непонятно, за какие заслуги этот молодой человек играет в центре защиты горняков. Такие же вопросы можно задавать и перед Майконом с Маркосом Антонио.

Не выручил "Шахтер" и хваленый пресловутый Трубин. В последнее время велись разговоры, что Анатолий должен стать чуть ли не первым номером сборной. Фанатам Трубина стоит пересмотреть второй пропущенный горняками мяч. Анатолию еще очень далеко до первого номера сборной. Оказалось, что вытеснить из основы Пятова и стать надежным голкипером - не одно и то же.

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Серия из неудачных игр "Шахтера" неприлично затянулась. Только в минувшее воскресенье горняки разбили "Десну". А до этого были поражения от "Зари" и "Агробизнеса", скандальная победа над "Олимпиком" и безнадежный проигрыш "Роме" в столице Италии.