"Шахтар" - "Манчестер Сіті": прогноз букмекерів

Игра начнется в 22:00 по киевскому времени. ФОТО: shakhtar.com

"Шахтер" примет "Манчестер Сити" в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

По мнению букмекеров, у "Шахтера" мало шансов на победу в домашнем поединке. На успех "горняков" конторы принимают ставки с коэффициентом 9,50. В то время как победу "Манчестер Сити" оценили в 1,28, пишет РБК-Украина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Динамо" подписало полузащитника "Шахтера"

На ничейный результат можно поставить с коэффициентом в 5,50.

Встреча между "Шахтером" и "Манчестер Сити" состоится в Харькове 18 сентября на стадионе "Металлист". Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.