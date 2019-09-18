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среда, 18 сентября 2019 18:05

"Шахтар" - "Манчестер Сіті": прогноз букмекерів

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&quot;Шахтар&quot; - &quot;Манчестер Сіті&quot;: прогноз букмекерів
Игра начнется в 22:00 по киевскому времени. ФОТО: shakhtar.com

"Шахтер" примет "Манчестер Сити" в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

По мнению букмекеров, у "Шахтера" мало шансов на победу в домашнем поединке. На успех "горняков" конторы принимают ставки с коэффициентом 9,50. В то время как победу "Манчестер Сити" оценили в 1,28, пишет РБК-Украина.

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На ничейный результат можно поставить с коэффициентом в 5,50.

Встреча между "Шахтером" и "Манчестер Сити" состоится в Харькове 18 сентября на стадионе "Металлист". Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

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