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вторник, 01 февраля 2022 15:00

Сабо рассказал, кто станет чемпионом Украины

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Сабо рассказал, кто станет чемпионом Украины
Йожеф Сабо три года возглавлял сборную Украины. Фото: телеканал "Футбол"

Бывший тренер сборной Украины и "Динамо" Йожеф Сабо считает, что в нынешнем сезоне "Шахтера" выиграет чемпионат Украины и Кубок.

По словам опытного тренера, донецкая команда усилилась во время зимнего трансферного окна.

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"В любом случае "Шахтер" будет чемпионом. Кубок также возьмут "горняки". "Шахтер" усилился, Роберто Де Дзерби уже разбросал некоторых бразильцев, увидев, что они непригодны. Он понял наш чемпионат. После перерыва "Шахтер" станет только сильнее. "Динамо" останется на прежнем уровне. Мирча Луческу дал молодежи все, что мог. На Николае Шапаренко еще можно "кататься" - он показывает игру. Центральные защитники киевлян тоже неплохие. Другие — не годятся. Нападающих нет, крайних тоже", - сказал Сабо в комментарии 1927.kiev.ua.

После первой часть сезона "Шахтер" лидирует в УПЛ. Донецкая команда на два очка опережает "Динамо".

Во время зимнего трансферного окна "горняки" подсыпали форварда "Аякса" Давида Нереса. "Динамо" продало в "Эвертон" Виталия Миколенко и отпустило форвардов Владислава Супрягу и Эрика "Рамиреса в "Сампдорию" и "Спортинг Хихон".

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01
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