Сабо не верит в чемпионство "Динамо"

Йожеф Сабо 3 роки очолював збірну України. Фото: ФК "Динамо" Киев

Бывший тренер сборной Украины и киевского "Динамо" Йожеф Сабо оценил первый круг УПЛ.

Сабо не верит, что "Динамо" в текущем сезоне сможет стать чемпионом Украины.

"Борьба впереди. Одно очко отрыва - это мало. Я предпочитаю "Шахтеру". В них лучше команда, сильнее подбор игроков. Поэтому, не думаю, что будет борьба. "Шахтер" все равно станет чемпионом. Можно меня критиковать, но я явно вижу, что "горняки" сейчас выглядит лучше всех в УПЛ. "Динамо" приобретает результат за счет опыта главного тренера. Луческу - прекрасный специалист. Он понимает, что с таким подбором футболистов в открытый футбол играть не сможет. Поэтому, его цель сейчас - играть в футбол, который просто приносит очки", - сказал Сабо в комментарии 1927.kiev.ua.

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После 14-ти туров УПЛ лидирует "Динамо" с 30-ю очками. У "Шахтера" на одно очко меньше.