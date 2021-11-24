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среда, 24 ноября 2021 14:19

С Украиной нас ждет позор - российский теннисист

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С Украиной нас ждет позор - российский теннисист
"Зенит" спасся благодаря придуманному пенальти. Фото: Reuters

Бывшая первая ракетка мира, россиянин Евгений Кафельников отреагировал на футбольный матч киевского "Динамо" против "Баварии" (1:2) в Лиге чемпионов.

"Правильно разводят сборные и клубы по футболу, а то бы нас ждал такой позор, что отмыться от него было бы невозможно долго", - написал Кафельников в Twitter.

Российские и украинские клубы и сборные УЕФА и ФИФА разводят во время соревнований из-за напряженных отношений между странами.

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Вчера "Динамо" минимально уступило "Баварии", а российский "Зенит" на последней минуте спасся от поражения в матче с шведским "Мальме" (1:1) благодаря сомнительному пенальти. В этом матче россияне дважды пробивали 11-метровые.

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