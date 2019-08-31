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суббота, 31 августа 2019 21:08

С нокдауном, но без нокаута. Ломаченко победил Кємпбелла

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С нокдауном, но без нокаута. Ломаченко победил Кємпбелла
Кэмпбелл значительно выше Ломаченко

Ломаченко - Кэмпбелл: онлайн трансляция боя за три титула

Доброго боксерского вечера, панове!

Сегодня около полуночи на "О2 Arena" в Лондоне, Великобритания, 31-летний украинец Василий Ломаченко проведет свой 15-й бой среди профессионалов. Имеет 13 побед, 10 нокаутов и одно поражение. Встретится с британским сверстником Люком Кэмпбеллом - до боя 20 побед, 16 нокаутов, два поражения.

Впервые в бою Василия на кону будут стоять три чемпионских титула - WBA и WBO, которыми владеет украинец, а также вакантный пояс WBC. В случае победы уроженец Белгорода-Днестровского, Одесская область, сделает предпоследний шаг к своей цели: стать абсолютным чемпионом мира. Для этого надо объединить четыре титула по основным версиям.

Оба соперника были элитными боксёрами любителями. Ломаченко выиграл две Олимпиады - 2008 и 2012 годов, Кэмпбелл домашнюю - в Лондоне-2012 в более низкой весовой категории, чем Василий. Среди профессионалов Василий Ломаченко является чемпионом мира с 2014 года. Люк во второй раз будет претендовать на чемпионский титул. Большим фаворитом боя является Ломаченко - лучший боксер планеты независимо от весовой категории. Пожелаем ему яркой победы и будем следить вместе за ходом боя.

До начала боя Ломаченко - Кэмпбелл осталось несколько десятков минут. Продолжается 10-й раунд последнего поединка андеркарта. Дождемся!

Камера ловит легендарного американского ринг-анонсер Майкл Баффер. Сегодня он будет представлять героев боксерского вечера в Лондоне.
Майкл Баффер стартует и мы вместе с ним.
К рингу шагает британец Люк Кэмпбелл.

Выходит Василий Ломаченко в сине-желтом халате. В рингсайде показывают Владимира Кличко.

Раздаются Гимны Великобритании и Украины.

Майкл Баффер представляет боксеров, всех официальных лиц и произносит свою коронную фраху "Let's get ready to rumble!"

Бой начался!

1 раунд. Разведка. Кэмпбелл большую часть раунда занимал центр ринга, с дальней дистанции пробил несколько неакцентованих ударов. Раунд за ним.

2 раунд. Лома увеличивает темп и уже сам занимает центр ринга. Но это только разогрев.

3 раунд. Василий еще увеличивает темп и однозначно забирает себе раунд. Все становится на свои места.

4 раунд. Преимущество Ломаченко. Несколько точных ударов по печени, прекрасная работа ног, смещение и прессинг. Кэмпбелл огрызается - но все по защите.

5 раунд. Полное преимущество Ломаченко. В конце раунда украинец точно попал по печени - Компбелл скорчился, но до гонга дожил, пропустив при этом еще несколько точных ударов.

6 раунд. Кэмпбелл не сдается, огрызается, в конце раунда даже наносит несколько точных ударов. Василий ищет момент чтобы нокаутировать соперника.

7 раунд. Обострение в конце раунда. Сначала Лома пропускает, немного заигравшись. Но возвращает сторицей. Кэмпбелл в большой опасности.

8 раунд. Высший пилотах от Ломы. Настоящее избиение британца. Пора уже и вспомнить одно из прозвищ Ломаченко - Ноумасченко. Может стоит снимать Кэмпбелла?

9-10 раунды. Живет Кэмпбелл. огрызается

11 раунд. Затяжная серия Ломаченко заканчивается нокдауном. Кэмпбелл поднялся и продолжил бой. Лома его догнал.

12 раунд. Как Лома не пытался нокаутировать соперника - безрезультатно. Финальный гонг. Ждем решения судей, хотя интриги на самом деле нет.

Большое преимущество по очкам в пользу Ломаченко. Василий теперь три пояса в легком весе. К абсолюта остается получить только титул IBF. Поздравляем Украину с победой!

В послематчевом интервью Кэмпбелл похвалил Ломаченко, как особого бойца. Он признал, что Лома был лучше.

Василий Ломаченко в интервью заявил, что то, будет ли у него четвертый титул, зависит от его промоутера Боба Арума

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Ломаченко победил Кэмпбелла и, скорее всего, встретится с победителем боя Комми- Лопес.

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