"С Мораес все плохо": обзор соцсетей после матчей "Динамо" и "Шахтера" в Лиге Европы

Жуниор Мораес играет за "Шахтер" с 2018 года. Фото: ФК "Шахтер"

Украинские команды провели первые матчи 1/16 Лиги Европы. "Динамо" дома сыграло вничью с "Брюгге" - 1:1, а "Шахтер" в гостях победил "Маккаби" - 2:0.

Gazeta.ua сделала обзор соцсетей после матчей украинских клубов в еврокубках.

Журналист Ua-football.com Леон Вургафта ставит риторические вопросы наставнику киевлян Мирчи Луческу.

"Риторические вопросы по итогам матча "Динамо" - "Брюгге":

На что можно рассчитывать, если не обыграл дома команду, которая приехала без тренерского штаба и 2 из 3 лучших игроков - Ханс Ванакена и Ноа Ланга?

На что можно рассчитывать, если единственный твой игрок, который хоть что-то создал в атаке - 2 удара головой и гол - это Виталий Буяльский?

На что можно рассчитывать, если при счете 1:1 и без каких-либо шансов в атаке тренер выполняет замены исключительно по позиции?

Кто-то заметил капитанскую повязку "Динамо"? Кто вообще был капитаном?

Очередного вратаря "Динамо" смешают с дерьмом и отправят на свалку?

Получается, что дерево в атаке - также дерево в обороне? Потому Артем Беседин "держал" Брандон Мешел при результативном угловом так, будто его кто-то втыкнул в землю и заставил пустить корни.

Как по мне, лучший игрок матча - капитан "Брюгге" Рюд Вормер. Он был везде, его капитанская повязка постоянно мелькала на экране. Кто-то заметил капитанскую повязку "Динамо"? Кто вообще был капитаном?

Во 2-м тайме пустота в виде тренерского штаба. "Брюгге" изменил структуру прессинга, вместо ленивых Давида Окереке и Чарльза де Кетелара выдвинула вперед Вормер и Набиль Дирар / Томаса ван дер Бремпта - и команда сразу улучшила структуру игры. Кто-то заметил хотя бы какие-то попытки что-то изменить от тренерского штаба "Динамо"?

Журналист сайта "Трибуна" Александр Сажко остался недоволен игрой форварда "Шахтера" Жуниора Мораеса.

"Типичный" Шахтер":

Полный контроль в 1-м тайме, снова пытались завести мяч в ворота - 1 раз получилось.

Расслабление булок во 2-м, чувствуя превосходство над соперником. И спокойно могли пропустить, если "Маккаби" выпрямит немного ноги.

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Логический счет для этого матча - 1:1. Но сначала повезло, а в концовке добили на классе.

С Мораесом все совсем плохо.

С Марлосом и Тайсоном - все трудно. Представляю, как Луишу Каштру непросто управлять игровым временем и поддерживать атмосферу конкуренции, когда они были недовольны даже абсолютно логичной заменой. Оба 2-й тайм провели значительно слабее 1-го.

Николай Матвиенко слева понравился в работе на атаку. Взаимопонимание с Тайсоном не хватает, но забегания шикарные. Лучше, чем Додо сыграл. Хотя в обороне и не всегда все гладко было.

2:0 - крутой результат, но впечатление неоднозначные

Николай Матвиенко слева понравился в работе на атаку

Футбольный менеджер Вячеслав Заховайло отмечает защитную игру в исполнении Луческу и Филиппа Клемана.

"Много сумбура было в игре обеих команд. На мой взгляд, команды хорошо изучили друг друга и взаимно не дали сыграть на своих лучших качествах. Одним словом, больше мешали играть сопернику. Киевляне практически не давали шансов создать опасные моменты у своих ворот. "Брюгге" приостанавливали на корню все попытки динамовцев делать быстрый переход от обороны в атаку. Так что в тактическом плане пятерочка обоим тренерам.

В Бельгии ждет киевлян тяжелый матч. "Брюгге" за последние 1,5 года существенно прибавил в качестве игры. Ну а сегодня, ничейный результат справедлив".

Матчи-ответы состоятся 25 февраля. "Шахтер" начнет игру против "Маккаби" на НСК "Олимпийский" в 19:55, а "Динамо" сыграет в Бельгии в 22:00.