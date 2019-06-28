Руни забил невероятный гол ударом со своей половины поля

Уэйн Руни продолжает забивать в США

Нападающий "ДС Юнайтед" Уэйн Руни в очередной раз продемонстрировал свое футбольное мастерство.

В очередном матче регулярного сезона MLS "ДС Юнайтед" на своем поле минимально обыграл "Орландо Сити" (1: 0). Единственный гол в этом поединке забил бывший форвард "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни.

Англичанин отметился точным ударом со своей половины поля - мяч перелетел через голкипера "Орландо" Брайана Роу, который вышел из ворот слишком далеко.Для Руни этот гол стал девятым в 17 матчах регулярного сезона MLS.

WAYNE ROONEY FROM PAST MIDFIELD!!!! pic.twitter.com/dJ5BriAOx3 — Major League Soccer (@MLS) 27 июня 2019 г.

Уэйн Руни известен тем, что более 10 сезонов играл за "Манчестер Юнайтед" и сборную Англии. Уже второй сезон выступает в США в составе "ДС Юнайтед"