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пятница, 19 июля 2019 16:00

Руни сделал посмешище из соперников и забил очередной красивый гол

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Руни сделал посмешище из соперников и забил очередной красивый гол
Руни отличился 13-м мячом в этом сезоне МЛС

Форвард "ДС Юнайтед" Уэйн Руни отметился очередным голом в MLS. Этот мяч стал для нападающего уже 13-м в текущем сезоне.

В поединке 22-го тура MLS "ДС Юнайтед" легко разбил аутсайдера "Цинциннати" со счетом 4:1. Третий гол "Юнайтед" в активе 33-летнего Уэйна Руни.

На 65-й мин. форвард получил передачу из глубины поля, легко убрал одного защитника и пробил между ног другом. Мяч влетел в нижний угол ворот - 13-й гол экс-нападающего сборной Англии в сезоне-2019 в рамках всех турниров.

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"ДС Юнайтед" набрал 35 очков и занимает 2-е место в Восточной конференции. У лидера "Филадельфии" на балл больше. Что касается Руни, то в активе бывшего нападающего МЮ 11 голов в сезоне - это 4-й результат.

https://football24.ua
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Дата
19
июля

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