Румынские СМИ считают Луческу главным кандидатом на пост тренера сборной Украины

 
Ексклюзивы
1/5
ДНР существовала в Донецке с 2005 года и все об этом знали - писатель из Донбасса
ДНР существовала в Донецке с 2005 года и все об этом знали - писатель из Донбасса
Просмотров: 630
Нужно заботиться о человеческом капитале - экономист назвал главные задачи для Украины
Нужно заботиться о человеческом капитале - экономист назвал главные задачи для Украины
Просмотров: 63
Град и шквальный ветер. Каким областям не повезет - синоптики дали прогноз на неделю
Град и шквальный ветер. Каким областям не повезет - синоптики дали прогноз на неделю
Просмотров: 567
Власть разрушает источники доходов украинцев - политолог
Власть разрушает источники доходов украинцев - политолог
Просмотров: 567
Коррупция, война, тарифы и безработица: почему Зеленский теряет рейтинг
Коррупция, война, тарифы и безработица: почему Зеленский теряет рейтинг
Просмотров: 459
Люди начали запасаться растительным маслом, скоро оно будет по 100 грн
Люди начали запасаться растительным маслом, скоро оно будет по 100 грн
Просмотров: 2124
Белорусский язык не станет господствующим в Беларуси
Белорусский язык не станет господствующим в Беларуси
2 Просмотров: 540
"Сабачку!" против "За Бацьку!": какие мемы породили белорусские протесты
"Сабачку!" против "За Бацьку!": какие мемы породили белорусские протесты
Просмотров: 279
Красивый, государственник, рисковал - чем запомнился украинцам Евгений Марчук
Красивый, государственник, рисковал - чем запомнился украинцам Евгений Марчук
Просмотров: 423
"Без меня вы лузеры" - Ольгерд Бахаревич розказал на чем держится диктатура Лукашенко
"Без меня вы лузеры" - Ольгерд Бахаревич розказал на чем держится диктатура Лукашенко
Просмотров: 1845
Фото
Все фото
5
8
6
7
7
Муж белорусской спринтерши Тимановской уехал в Украину
Муж белорусской спринтерши Тимановской уехал в Украину
&quot;Горжусь своими матчами в Токио&quot; - Свитолина вернулась в Киев после Олимпиады
"Горжусь своими матчами в Токио" - Свитолина вернулась в Киев после Олимпиады
Тоже претендует на медали: показали жену призера Олимпиады Романчука
Тоже претендует на медали: показали жену призера Олимпиады Романчука
Госпитализировали сестру Роналду. Она называла Covid-19 обманом
Госпитализировали сестру Роналду. Она называла Covid-19 обманом
Украинка покорила &quot;гору-убийцу&quot;, где погибает каждый четвертый
Украинка покорила "гору-убийцу", где погибает каждый четвертый
Видео
Все видео
"Шахтер" нашел усиление состава в Мексике
"Шахтер" нашел усиление состава в Мексике
На машину выдающегося тренера упала кабина КАМАЗа
На машину выдающегося тренера упала кабина КАМАЗа
"Колос" не смог победить "Шахтер" в Лиге конференций
"Колос" не смог победить "Шахтер" в Лиге конференций
Украинский защитник опозорился в матче квалификации Лиги чемпионов
Украинский защитник опозорился в матче квалификации Лиги чемпионов
"Динамо" упустило победу над "Фенербахче"
"Динамо" упустило победу над "Фенербахче"
Интервью
1/5
126 млн на четверых. Экономист оценил премии на госдолжности
126 млн на четверых. Экономист оценил премии на госдолжности
1 Просмотров: 801
"Когда в оборот вводили гривню, в отношении нее были завышенные ожидания" - экономист рассказал о достижениях независимой Украины
"Когда в оборот вводили гривню, в отношении нее были завышенные ожидания" - экономист рассказал о достижениях независимой Украины
Просмотров: 324
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Просмотров: 1881
За тяжелобольными не хотят ухаживать в больницах. Почему люди боятся смерти
За тяжелобольными не хотят ухаживать в больницах. Почему люди боятся смерти
Просмотров: 1530
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
Просмотров: 261
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
05 августа 2021
Просмотров: 297
Як це розкажеш
Звідки береться серпень? Як упізнається, що він вже тут? Я встав у неділю рано — і все було вже не так, як учора. Стояла особлива тиша, без ...
пятница, 06 августа 2021 14:16

Румынские СМИ считают Луческу главным кандидатом на пост тренера сборной Украины

  Комментировать
Румынские СМИ считают Луческу главным кандидатом на пост тренера сборной Украины
Мирча Луческу смог вывести "Динамо" в Лигу чемпионов. Фото: ФК "Динамо" Киев

Наставник киевского "Динамо" 76-летний Мирча Луческу может возглавить сборную Украины.

Румынский специалист является главным претендентом на пост главного тренера национальной команды, утверждает издание Sport.ro.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стало известно, какую операцию делали Луческу

Луческу будет легко адаптироваться в главной команде страны, ведь костяк состоит из игроков "Динамо". Никакие конкретные детали потенциального назначения не сообщаются.

В случае ухода Мирчи из клуба, его во главе "Динамо "может занять Георге Хаджи. На эту кандидатуру якобы обратил внимание лично президент киевлян Игорь Суркис.

Андрей Шевченко покинул сборную Украины 31 июля. Наставник не захотел продлевать контракт, который завершился.

Соглашение Мирчи Луческу с "Динамо" рассчитано до лета 2023 года.

По сообщению СМИ, главными кандидатами на должность является Сергей Ребров и Мирон Маркевич.

1 сентября сборная Украины сыграет матч отбора на Кубок мира против Казахстана.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Румынские СМИ считают Луческу главным кандидатом на пост тренера сборной Украины». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
августа

На машину выдающегося тренера упала кабина КАМАЗа

Самое читаемое
Под столами, на столбах и плотах - как отдыхали в СССР в 1960-1980-х
Под столами, на столбах и плотах - как отдыхали в СССР в 1960-1980-х
28
 Просмотров: 17940
В Беларуси возводят лагерь для политзаключенных – СМИ
В Беларуси возводят лагерь для политзаключенных – СМИ Просмотров: 6714
Скандальная экс-депутат погибла в ДТП
Скандальная экс-депутат погибла в ДТП
 Просмотров: 4708
Гороскоп на 6 августа: в чьих карманах станет больше денег
Гороскоп на 6 августа: в чьих карманах станет больше денег
 Просмотров: 4626
&quot;Ищите место в РФ&quot; - Зеленский предложил жителям ОРДЛО определиться
"Ищите место в РФ" - Зеленский предложил жителям ОРДЛО определиться 4 Просмотров: 4311
Спорт
Две украинские гимнастки вышли в финал Олимпиады
Две украинские гимнастки вышли в финал Олимпиады Просмотров: 207
Еще одна медаль. Украинский каратист гарантировал себе "бронзу" на Олимпиаде
Еще одна медаль. Украинский каратист гарантировал себе "бронзу" на Олимпиаде Просмотров: 315
Главный конкурент Яремчука в "Бенфике" травмировался
Главный конкурент Яремчука в "Бенфике" травмировался Просмотров: 144
"Допинг попал в организм после секса" - Ястремская получила официальное оправдание
"Допинг попал в организм после секса" - Ястремская получила официальное оправдание Просмотров: 711
"Шахтер" нашел усиление состава в Мексике
"Шахтер" нашел усиление состава в Мексике
 Просмотров: 198
Больше всего комментируют
4
"Ищите место в РФ" - Зеленский предложил жителям ОРДЛО определиться
2
Нет денег - запуск 5G в Украине отложили
2
Белорусский язык не станет господствующим в Беларуси
1
Использования атомной бомбы в Хиросиме должно было повлиять на Сталина
1
126 млн на четверых. Экономист оценил премии на госдолжности
Голосов: 394
Голосование Сколько золотых наград выиграет Украина на Олимпиаде?
  • 1) меньше трех
  • 2) три
  • 3) больше трех
Просмотреть