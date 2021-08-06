Румынские СМИ считают Луческу главным кандидатом на пост тренера сборной Украины

Мирча Луческу смог вывести "Динамо" в Лигу чемпионов. Фото: ФК "Динамо" Киев

Наставник киевского "Динамо" 76-летний Мирча Луческу может возглавить сборную Украины.

Румынский специалист является главным претендентом на пост главного тренера национальной команды, утверждает издание Sport.ro.

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Луческу будет легко адаптироваться в главной команде страны, ведь костяк состоит из игроков "Динамо". Никакие конкретные детали потенциального назначения не сообщаются.

В случае ухода Мирчи из клуба, его во главе "Динамо "может занять Георге Хаджи. На эту кандидатуру якобы обратил внимание лично президент киевлян Игорь Суркис.

Андрей Шевченко покинул сборную Украины 31 июля. Наставник не захотел продлевать контракт, который завершился. Соглашение Мирчи Луческу с "Динамо" рассчитано до лета 2023 года. По сообщению СМИ, главными кандидатами на должность является Сергей Ребров и Мирон Маркевич. 1 сентября сборная Украины сыграет матч отбора на Кубок мира против Казахстана.