Румменигге спас больше десяти безнадежных матчей

Журнал "Франс Футбол" решил не присуждать в этом году "Золотой мяч" - награду лучшему футболисту Европы. Инициаторы считают, что из-за пандемии коронавируса не все игроки были в равных условиях.

Вспоминаем победителей предыдущих лет. Дважды подряд в 1980 и 1981 годах "Золотой мяч" выиграл немец Карл-Хайнц Румменигге.

Липпштадт, маленький городок в Вестфалии, видимо, никогда не производил на свет более известной личности, чем Карл-Хайнц Румменигге. Эта фамилия (изначально – Румэникэ) имеет цыганское происхождение, и, может быть, по этой причине она хоть и довольно редка, распространена по всей территории Германии.

25 сентября 1955 года в семье ремесленника Хайнриха Румменигге родился второй сын. Никто тогда и не подозревал, что ему было суждено стать лучшим футболистом Европы…

На лужайке близ дома Румменигге регулярно проводились футбольные матчи, стать участником которых можно было, заплатив всего 20 пфеннигов. С пяти лет в этих баталиях начал принимать участие Калле. Развитый не по годам, он легко обыгрывал 9-10-летних пацанов, вызывая зависть не только у соперников, но и у своего собственного старшего брата…

Отец мальчика играл за местную "Боруссию", куда, само собой, пришел и Карл-Хайнц.

Талант форварда проявился с юных лет. Семилетнего Калле Румменигге включили в самую юную команду "Боруссии", носившую маркировку "Е". Первый матч с участием вундеркинда закончился со счетом 11:0, а всего в 14 играх она забила 100 мячей, что даже для столь маленького возраста было беспрецедентно много. Естественно, что конкуренции эта команда не знала.

В 9 лет он играл уже с 14-летними. И команда 14-летних, заполучив Калле, установила городской рекорд – 96 голов за сезон, а в матче против "Бад-Вестеркоттена" (финальный счет 31:0), Румменигге провел 16 (!) мячей в ворота соперника. Сам Румменигге вспоминал потом: "Не знаю, почему они поставили в ворота самого низкорослого парня. Стоило пустить мяч на полутораметровой высоте, как он гарантированно оказывался в сетке".

В 9 лет он играл уже с 14-летними

Слухи о юном таланте распространились далеко за пределы родного города. Его взяли в юношескую сборную страны в турне по Англии. Вскоре после этого в дом пришел конверт с гербом "Шальке". "Уважаемые госпожа и господин Румменигге, – говорилось в письме. – Пришлите же наконец своего сына к нам в школу!"

Несмотря на то, что весь городок гудел об этом целый день, родители не отпустили Калле, посчитав того слишком юным.

Когда форварду исполнилось 17 лет, его юношеская "Боруссия" достигла максимума, которого могла достичь, – первого дивизиона лиги Вестфалии.

После школы Карл-Хайнц устроился работать в Народный банк, где прослыл прилежным учеником. В качестве поощрения директор отпускал его на несколько часов в рабочее время, когда ему нужно было потренироваться или поиграть.

В 1974 году свершилось судьбоносное событие. Калле поступило масса предложений от различных немецких клубов и в их числе предложение от… "Баварии". Пренебрегать таким шансом было бы кощунственно, учитывая, что технический директор "Баварии" Макс Меркель приезжал разговаривать с отцом Румменигге лично.

В 1974 году "Бавария" стала обладателем Кубка европейских чемпионов, а сборная Германии – чемпионом мира. В составе той сборной было немало звезд "Баварии": Беккенбауэр, Мюллер, Брайтнер, Майер, Шварценбек, Хенесс. Первые дни тренировочного сбора прошли без "великих". Они подъехали на автобусе, когда "Бавария" собиралась провести спарринг с местным клубом. Разумеется, в их действиях еще сквозила расслабленность, поэтому матч едва удалось свести к ничьей 3:3. Румменигге вышел во втором тайме и отдал голевой пас знаменитому Герду Мюллеру.

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Карла-Хайнц был еще очень застенчивым и получил кличку "Красные Щечки" за то, что кровь часто приливала к щекам.

Первый мяч за "Баварию" Калле забил в контрольном поединке с "Вердолем" (в том же матче Герд Мюллер отметился 11 забитыми мячами!).

Первый матч в новом сезоне "Бавария" проводила против оффенбахского "Киккерса". Незадолго до этого по различным причинам выбыли несколько основных игроков, и Удо Латтек, в то время тренер "Баварии", сказал Румменигге: "Хорошенько выспись – завтра играешь!"

Естественно, что ошеломленный Румменигге не смог сомкнуть глаз.

Перед матчем в отеле, увидев его рядом с Мюллером, журналисты съязвили: "Герд, с каких это пор ты водишься с любителями автографов?" "Ты, наверное, не знаешь этого парня. Его фамилия Румменигге, запомни", – приструнил хама Мюллер.

"Бавария" проиграла с треском – 0:6. Впрочем, сам Румменигге вспоминал потом, что провел матч довольно неплохо и даже имел возможность забить, правда, упущенную.

Первый гол в официальном матче за "Баварию" Румменигге забил на Кубок "Штутгарту". В газетах появились хвалебные заголовки: "Наконец-то у "Баварии" появился настоящий правый край!", "Гнать дорогого (700 000 марок) Вундера, да здравствует дешевый (17 500 марок) Румменигге!

За карьеру он вытащит более 10 матчей!

Когда команда вылетела на коммерческий матч с "Лацио", в самолете у Карла-Хайнца случился приступ аппендицита. Ему пришлось срочно делать операцию, а уже через три недели после операции Калле уже снова был на поле. Матч КЕЧ против "Магдебурга" складывался нелегко: "Бавария" проигрывала 0:2 уже в первом тайме. Латтек выпустил Румменигге и произошло чудо! "Бавария" в итоге победила 3:2.

За карьеру он вытащит более 10 матчей!

Однако в чемпионате дела шли плохо. "Бавария" опускалась все ниже: 13-е место, 14-е. Чемпионы мира оказались в зоне вылета. Латтек нервничал, срывался, тасовал состав. Румменигге часто оказывался на лавке. В Гамбурге тренер впервые сказал "Руммельфлиге" (в переводе что-то вроде "надоедливая муха"). Так фамилию форварда потом привыкли искажать все. Калле это ужасно бесило и Латтек потерял всякое доверие у форварда.

Как оказалось, у президента клуба – тоже. Накануне 1975 года Латтека уволили.

С его преемником – Детмаром Крамером – отношения у Калле сложились полностью противоположные. Интеллигентный и корректный Крамер стал для нападающего настоящим другом.

Однако сезон 1974/1975 не стал для Калле особо успешным, несмотря на то, что "Бавария" вновь выиграла Кубок европейских чемпионов. В финальном матче на Парк де Пренс форвард не участвовал, хотя также стал в итоге обладателем почетного трофея.

Карл-Хайнц взял свое через год, когда "Бавария" в третий раз подряд выиграла престижный трофей. Он принял участие в победе над "Сент-Этьеном" в Глазго.

Карл-Хайнц Румменигге выиграл Кубок чемпионов в 1976 году. Фото AFP

Тем временем на Калле обратили внимание и в сборной. 2 сентября 1975 года он вышел на поле в футболке сборной Германии (правда, второй сборной). Перед матчем тренер Хельмут Шен сказал Румменигге: "Проявишь себя – возьму в Вену на игру с Австрией". Видимо, это обещание и сделало Калле нервозным, ибо смотрины, увы, не удались.

В июле 1976 года, всего после пару месяцев после завоевания главного европейского клубного трофея, форварда призвали в бундесвер.

Как вспоминал позже сам Калле, "Крамера волновал вопрос: как подействует на меня служба в армии – выбьет из колеи или сделает из меня мужчину? После того как в первой своей отлучке я забил три гола "Теннис-Боруссии", а во время второй помог "Баварии", проигрывавшей по ходу 1:4, победить "Бохум" – 6:5, он однозначно склонился ко второму мнению".

Видимо, перемены, произошедшие с форвардом, не остались вне поля зрения и Хельмута Шена. 6 октября форвард впервые защищал честь страны. Германия победила со счетом 2:0 Уэльс, а Шен после матче высказался так: "Калле был у нас лучшим".

В 1978 году Карл-Хайнц в составе сборной ФРГ (на тот момент – действующий чемпион мира) едет на мундиаль в Аргентину. В группе сборная ФРГ не пропускает ни одного мяча, но при этом два матча заканчиваются со счетом 0:0. Зато в третьем (втором по счету на чемпионате) немцы громят Мексику со счетом 6:0, а сам Румменигге делает дубль! Однако во втором групповом турнире немцы опять играют два матча вничью, а третий проигрывают сборной Австрии 2:3 (в этом матче также один гол на счету Калле) и вылетают из турнира.

После этого дела Румменигге идут вверх и к 1980 году он приходит бесспорным лидером "Баварии" и сборной.

1980 год стал "золотым" для Румменигге. Сначала форвард, забив 26 голов и победив в гонке бомбардиров, привел "Баварию" к победе в чемпионате Германии. Следующим победным турниром для Карл-Хайнца стал чемпионат Европы в Италии.

В первом же матче против сборной Чехословакии Калле принес победу будущим чемпионам 1:0. В итоге ФРГ победило в своей группе и, по регламенту, встречалось в финале со сборной Бельгии, несколько сенсационно выигравшей в группе В. Румменигге был одним из лучших на поле и, хотя и не отметился голом в ворота "красных дьяволов", явился одним из конструкторов общей победы (2:1). Но на этом "золото" для него не окончилось. Во-первых, в 1980 году он был признан лучшим футболистом ФРГ! А во-вторых… По итогам 1980 года Карл-Хайнц Румменигге был признан лучшим футболистом Европы и получил от "Франс футбол" Золотой мяч.

Следующий сезон должен был стать сезоном реванша "Баварии" на европейской арене. Таковы были амбиции клуба и его лучшего игрока. Немцы без особого труда дошли до полуфинала (обыграли по ходу "Аякс" и остравский "Баник"), где встретились с "Ливерпулем".

В первом матче на поле соперника немцы добились нулевой ничьей и были очень близки к итоговому успеху.

За десять дней до ответного матча на Олимпиаштадионе все билеты были раскуплены!

"В Мюнхене довольно большое поле и у нас будет достаточно пространства для атак. Возможно, для суммарной победы нам хватит и ничьей со счетом 1:1" – этот прогноз капитана "Ливерпуля" Рея Кеннеди тоже был сделан за десять дней до матча. И сам же Кеннеди постарался, чтобы воплотить его в реальность. По крайней мере, когда на 83-й минуте Кеннеди получил мяч с правого фланга от Джонсона и забил гол, "Ливерпуль" оказался в полушаге от финала. Гол отчаяния, забитый Румменигге пятью минутами спустя, лишь установил счет, предсказанный капитаном английского клуба. Неудача.

С тренером сборной Юппом Дервалем. Фото AFP

Впрочем, для Румменигге она была скрашена личными достижениями. Так, в еврокубковых матчах он забил 6 мячей и стал, наряду с ливерпульцем Сунессом, лучшим бомбардиром турнира. Но не это главное. Румменигге вновь стал победителем гонки бомбардиров (29 мячей(!), за что получил Бронзовую бутсу, вновь приведя "Баварию" к чемпионству, а по итогам года во второй раз подряд стал лучшим футболистом континента!

Следующий сезон, пусть и относительно, но стал неудачным для Румменигге.

Долгое время травмы обходили стороной выдающегося форварда: в 1977-1982 годах Калле провел в бундеслиге 160 матчей без перерыва! Но в марте 1982-го он получил первую из череды травм, которые с этого времени преследовали его до самого конца карьеры.

"Баварии" не хватило всего лишь шага до завоевания такого желанного Кубка европейских чемпионов, во внутренних соревнованиях немцы ограничились завоеванием Кубка страны, а сам Румменигге поехал в Испанию травмированным.

Впрочем, надо отдать должное форварду. Даже в этих условиях он оставался лидером команды. В воротах Чили Калле расписался трижды! Также в групповом турнире на его счету гол в стартовом матче против Алжира. Однако в третьем матче группового турнира его были вынуждены заменить на Маттеуса. В матче второго группового турнира против Испании он также отыграл не полный матч, а всего тайм.

Румменигге вышел на замену и уже через 5 минут забил ответный гол

В стартовый состав команды на полуфинальный матч против Франции, ведомой Мишелем Платини, его не включили – настолько плохое было состояние игрока. Основное время матча закончилось вничью 1:1. Но уже к 8 добавочной минуте французы вели 3:1! Румменигге вышел на замену и уже через 5 минут забил ответный гол! На 108 минуте немцам удалось сравнять счет и в серии послематчевых пенальти вырвать победу (Румменигге также забил пенальти)!

На финальный матч с Италией капитана немцев просто не хватило. Калле покинул поле на 70-й минуте (итальянцы вели уже 2:0) и оставил надежды выиграть мировой форум на 1986 год.

Последние сезоны в "Баварии" Калле действовал в нападении на пару с братом Михаэлем (однажды они сыграли вместе и за сборную). В 1984 году он был продан за рекордную для бундеслиги сумму в "Интер", где составил атакующий дуэт с Альтобелли. Легко забивавший центральный нападающий стал неотъемлемой частью чёрно-синего "Интера". В последствии он практически в одиночку разбил своих земляком из "Кёльна" в матче Кубка УЕФА. Румменигге продолжал показывать игру, от которой немели зрители и защита противника, тем временем вокруг него создалась довольно таки сплочённая команда.

В 1984-м же нападающий отправился в составе сборной на европейский чемпионат во Францию защищать чемпионский титул. Надо сказать, что Калле отметился семью голами в отборочных играх, чем немало способствовал выходу сборной ФРГ в финальную часть. Однако третье место в группе лишило их возможности дальше отстаивать свой титул.

На Кубок мира в Мексику Румменигге отправился все еще преследуемый травмами. Все три матча группового турнира он выходил на замены и лишь в 1/8 финала вышел на поле в стартовом составе и отыграл матч до конца. В 1/4 финала и 1/2 финала Румменигге заменяли во втором тайме.

В финале против Аргентины Румменигге вновь показал, что является лидером. При счете 0:2 Калле, вышедший на замену после первого тайма, на 74 минуте смог отыграть один мяч, а через 6 минут Феллер сравнял счет. К сожалению, обрадовавшихся было немцев уже через три минуты вновь, на этот раз окончательно, огорчил Бурручага. Это был последний матч капитана за сборную.

Последние два сезона своей карьеры Румменигге проводил в швейцарском "Серветте". Причем во втором сезоне он вернулся к такой потрясающей форме, что выиграл в сезоне 1988/89 соревнование бомбардиров, забив 24 гола! Однако решения оставить футбол не переменил.



Румменигге отличался невероятной способностью вытаскивать, казалось бы, вчистую проигранные матчи. Однако, к сожалению, он остался в истории единственным капитаном, проигравшим два финальных матча чемпионата мира.