Руис сломал Джошуа и устоявшиеся правила, - Усику придется подождать до следующего года

Прошлой ночью на легендарной арене "Madison Square Garden" в Нью-Йорке произошла одна из самых громких сенсаций последних десятилетий в боксе. 29-летний американец мексиканского происхождения Энди Руис-младший в седьмом раунде победил техническим нокаутом своего британского сверстника Энтони Джошуа, по ходу четыре раза отправляя того в нокдауны. Руис впервые стал чемпионом мира, теперь у него пояса по трем основным версиям. Джошуа потерпел первое поражение, которое стало закономерным и неизбежным. Gazeta.ua обращает внимание на некоторые важные детали этого противостояния и того, что из него вытекает.

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Джошуа недооценил соперника

Британский чемпион слишком спокойно подошел к бою с претендентом, который вышел на замену своему соотечественнику Джаррреллу Миллеру - тот в апреле провалил допинг-тест. Руис 20 апреля победил экс-украинца Александра Дмитренко и после боя заявил, что готов заменить Миллера в бою 1 июня. И его кандидатура была утверждена. Американец был андердогом в соотношении примерно 1 к 15. На его победу никто не ставил, а Джошуа и его промоутер Эдди Хирн не стесняясь смотрели за его спину и просчитывали следующие шаги и варианты. Непонятно, как к встрече с Руисом готовился Джошуа, но в самом бою он выглядел вялым, неповоротливым и безэмоциональным. Не было агрессии, давления и взрыва. А когда в третьем раунде отправил американца в нокдаун, после чего еще раз жестко приложился, чемпион совсем уж забыл про осторожность и пошел заканчивать поединок. И поплатился, пропустив от еще далеко не "готового" быстрорукого соперника. А в конце шестого раунда у Джошуа закончился бензин, он остановился и развязки долго ждать не пришлось. В седьмом раунде после двух падений Энтони фактически сдался, не проявляя желания продолжать бой.

Джошуа вернет титулы до конца года

Далее будет бой-реванш в Великобритании, опцию о чем было прописано в контракте на бой. И почти наверняка Джошуа реваншируется. Сделает это быстро и жестко.

- В реванше Джошуа разберется с Руисом за три раунда, - прокомментировал еще недавно абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик. - А до этого боя Энтони не был готов ментально, не настроился.

В реванше Джошуа разберется с Руисом за три раунда

"Халиф на час"

Фактически Руис - случайный чемпион, который взошел на вершину благодаря удачному стечению обстоятельств. Он как Хасим Рахман в 2001 году оказался в нужном месте против плохо готового чемпиона - Леннокса Льюиса. Через пол года британец восстановил статус-кво, разбив американца в реванше. Подобное будет и сейчас. Да, Руис, как и Рахман, еще может претендовать на титулы, быть какое то время в топ-обойме. Но он не элитный уровень и никогда на нем не удержится дольше, чем продолжается период между двумя боями.

Джошуа показал слабое место

Британец, разумеется, вернет титулы, но он не сможет исправить свою уязвимость - не слишком крепкий подбородок. Его "надбивали" Диллиан Уайт, Владимир Кличко, Карлос Такам и Александр Поветкин. И наконец пришло время, когда его кто-то должен был разбить. С этой чертой, которую невозможно натренировать, у Джошуа будет немного шансов в бою с чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером. И теперь понятно, почему различными правдами и неправдами от встречи с американцем так оберегал своего подопечного Эдди Хирн.

Усику придется подождать

Апсет в Нью-Йорке спутал карты всем. В том числе и Александру Усику, который в конце года мог получить шанс встретиться с Джошуа. Теперь Александру придется подождать и провести еще бой - два перед выходом на чемпионский поединок. Дебют в хэвивейте у него состоится осенью, а вот поборется за титул он уже в следующем году.

Руис разрушил правила

Супертяжелый вес последние десятилетия постепенно и уверенно "рос". В этом дивизионе давно правят двухметровые атлеты. И вот невысокий с лишним весом и короткими руками Руис ломает привычное состояние вещей. Он показал невысоким ребятам, что у них тоже есть шанс победить гигантов. Думается, этот апсет добавил уверенности и нашему Усику. Если же говорить об уровне показанного бокса Руисом и Джошуа, то Александр перебоксирует их обоих, если не слишком потеряет скорость, перейдя в хэвивейт.

Вместо заключения

Через неделю после подписания контракта на бой с Джошуа, Руис в своем Instagram разместил детскую фотографию с подписью.

- Кто бы мог подумать, что этот толстый ребенок, приехавший из маленького городка, сделает что-то в своей жизни. Все, что я могу сказать - имейте большую мечту, тщательно работайте, никогда не сдавайтесь и не слушайте никого, кто не верит в тебя и унижает тебя. Я благодарю Бога за то, что он сделал для меня и для моей семьи.