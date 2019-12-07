Руис через упрямство едва не потерял чемпионский титул

Реванш Руиса и Джошуа состоится сегодня поздно вечером

Сегодня, 7 декабря, состоится бой-реванш Джошуа - Энди Руис. Поединок пройдет в Саудовской Аравии, куда действующий чемпион буквально отказывался ехать. Энди заявлял, что готов драться только на территории США. Но, как оказалось, свои условия он диктовать не может. Об этом пишет "Чемпион".

Перед первой встречей с Джошуа, когда Руис отобрал у него титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO, мексиканец подписал контракт, который обязывал его провести реванш там, где скажут. В противном случае в Энди просто забрали бы все пояса. Причем избавиться чемпионских званий он мог даже в случае переноса боя.

В результате Руис решил не рисковать и не отстаивать свои титулы в судах. Тем более, что за бой ему уже пообещали солидный гонорар - 13 миллионов долларов. Джошуа, кстати, получит гораздо больше - 85 миллионов долларов.

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Что касается шансов на успех, то как и в прошлый раз они на стороне британца. У него 63% на победу от экспертов Parimatch.