"Рух" отказался от подписания Милевского

Артем Милевский выступал в Украине только за "Динамо". Фото: ФК "Динамо" Киев

Львовский "Рух" отказался от подписания форварда 35-летнего Артема Милевского.

Милевский не подходит главному тренеру команды Ивану Федыку, рассказал президенту "Руха" Григорий Козловский.

"Артем приезжал, мы записали видео для его канала на Youtube. Если честно, если бы я был главным тренером и не имел философии развития клуба, то я бы и Евгения Селезнева, и Милевского взял бы в команду. Для маркетинга это супер. Для куража.

Но у нас другая философия клуба. У нас последнее решение за тренером, а играть должна молодежь. Поэтому нет", - сказал Козловский в комментарии официальному сайту клуба.

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Артем Милевский последние сезоны играл за "Динамо" Брест. В декабре он стал свободным агентом.