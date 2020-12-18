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пятница, 18 декабря 2020 14:25

"Динамо" поспорит с "Андерлехтом" за украинского таланта

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&quot;Динамо&quot; поспорит с &quot;Андерлехтом&quot; за украинского таланта
Николай Кухаревич проводит первый сезон в УПЛ. Фото: ФК "Рух".

Киевское "Динамо" заинтересовано в услугах форварда львовского "Руха" 19-летнего Николая Кухаревича.

Нападающий уже прошел медосмотр в бельгийском "Андерлехта", но киевляне хотят перехватить игрока, сообщает Het Nieuwsblad.

Сам футболист сомневается, что сможет адаптироваться в Бельгии, потому что не знает английского языка. Поэтому взял некоторое время на размышление. Этой ситуации хочет воспользоваться "Динамо" и переманить игрока.

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Николай Кухаревич в нынешнем сезоне провел 12 матчей в чемпионате Украины за "Рух", записав в свой актив 1 забитый мяч. В составе молодежной сборной Украины в активе нападающего 3 мяча в 2 матчах.

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