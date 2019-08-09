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пятница, 09 августа 2019 21:00

Роздорожье Моуриньо

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Роздорожье Моуриньо
Роберто Моралес считает, что Моуриньо будет работать только в топ - клубе

Жозе Моуриньо был уволен с поста главного тренера "Манчестер Юнайтед" в середине прошлого сезона. Несмотря на огромный опыт и большое количество завоеванных трофеев во время тренерской работы, Моуриньо остается без работы. Летом он так и не возглавил ни одну из команд.

Ведущий программы "Футбольный формат" Роберто Моралес телеканале "Експерсо" сцеціально для Gazeta.ua более подробно разобрался в ситуации.

""Впервые за 20 лет, когда есть время спокойно рассуждать и когда я нахожусь в Сетубале в конце июля-начале августа".

"Но и во время отдыха я не полностью счастлив. Мне не хватает футбола. Я еще полон огня ".

"Единственное, что знаю: мне нельзя поддаваться эмоциям в принятии решения. Я должен быть рациональным. Не нужно выбирать только потому, что я хочу работать, что отчаянно хочу где-нибудь устроиться. Я должен выбрать следующий клуб, потому что буду считать его правильным мотивирующим проектом для меня ".

"Хочу вернуться сильнее, чем когда-либо. Я много учусь и усердно работаю над собой, чтобы быть готовым вернуться на высокий уровень".

Все приведенное выше цитаты из свежих комментариев Жозе Моуриньо. Он дает четкий месседж - работа интересует его чрезвычайно, однако только топовые клубы.

Его часто обвиняли в жадности, погоне за деньгами. Однако большинство выдающихся тренеров футбола со времен Беллы Гуттманна, Дона Риви, Ергста Хаппель и по сей день умели себя успешно продавать. Если бы Моуриньо был помешанным на деньгах, то этим же летом принял одну из двух очень лакомых предложений из Китая. Первая это возглавить богатый тамошний клуб Гуанчжоу Эвергранд ". Вторая быть советником местного министерству спорта по вопросам развития футбола. Первая то огромные деньги, но надо работать, вторая деньги значительно меньше, но совсем не малые и делать почти ничего не придется. Жозе решительно отказался.

Моуриньо отказался от дох денежных предложений из Китая


На самом деле, для его требований и амбиций пока нет места, а спуститься чуть ниже суперэлиты он не желает. Разве что бы родной Португалии мог взять одного из грандов. Но и тут беда, "Порту", "Бенфика" и "Спортинг" переживают тяжелые времена. Речь не только о финансах, а, скорее, о внутренне клубные разборки и проблемы.

В Англии из шести грандов ему не подойдет ни один. Столичные "Арсенал и Челси по разным причинам экономят деньги," Манчестер Сити "," Ливерпуль" и "Тоттенхэм " имеют должен тренеров и верят в них, ну а " Манчестер Юнайтед "оставил у Жозе слишком плохие воспоминания, тем более там куча игроков, с которыми Моуриньо разругался.

В Испании "Барселона" для него закрыта навсегда, "Атлетико" и "Реала" есть тренера (последний, правда, может вскоре и обратиться к португальца), а в "Валенсии" владелец Питер Лим делает невесть что.

"Бавария", единственный клуб Германии, который подошел бы Моуриньо по статусу, закрыт для Жозе-за острой заочной полемики с Румменигге и Гьоннесом.

Часто рядом с его фамилией вспоминают ПСЖ. Что ж, это вариант, после Тухеля, который пока у дел.


Италия? "Интер" взял Конте, "Ювентус пригласил" Сарри, "Наполи" имеет Анчелотти. "Милан" и Рома же финансовым требованиям Жозе не соответствуют и переживают мутные времена.

Ехать же за пределы Европы Моуриньо не хочет.


Разговоры же о его несостоятельности серьезно работать на топовом уровне является отголоском нескольких реальных проблем умноженным на человеческую фантазию.

Действительно, Моуриньо и сам признавал, что у большинства игроков новых поколений ему не хватает силы духа, характера. Он привык работать сТерри, Лэмпарда, Рамоса, Алонсо, Дзанетти и им подобных. Это обычная проблема людей разных времен. Проблема когда энергетика наставника и его уверенность игрокам не передается. Но решить ее или уменьшить можно, в частности за счет привлечения правильных помощников. Ныне главный тренер это фронтмен, а дальше идут десятки на свой манер очень важных людей, о которых мало вспоминают СМИ. Кстати, потеря старинного друга и правой руки Руя Фариа в последнем сезоне в "Манчестер Юнайтед" стала для Жозе критической. Фария сейчас работает в Катаре, Моуриньо же пока туда не собирается. Его команда тренеров разошлась.

Для начала новой работы Сеу Жозе нужно будет собрать остатки своей "железной гвардии" и найти новых партнеров-единомышленников. Вот тогда он еще сможет удивить футбольный мир.

А напоследок можно уже будет оставить азиатские заработки или национальную команду. Последнее признает сам Моуриньо: "Возможно, я когда-то возглавлю сборную, но сейчас подобная работа не для меня. Возможно, если это будет сборная Португалии, я буду очень гордиться предложением ее тренировать".

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Более подробно о Жозе Моуриньо читайте в новом номере журнала "Країна"

Автор: Сергей Тищенко
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