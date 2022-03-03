Россию и Беларусь выгнали из Паралимпиады в Пекине

Паралимпиада в Пекине продлится две недели. Фото: REUTERS

Команды России и Беларуси не допущены на Паралимпиаду-2022 даже в нейтральном статусе.

За день до старта Паралимпийских игр командам упомянутых стран было отказано в разрешении на участие в Играх, сообщает официальный сайт Международного паралимпийского комитета.

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В Международном паралимпийском комитете это объяснили массовыми обращениями от представителей других стран, которые угрожали сняться с соревнований, не желанием выступать вместе с белорусами и россиянами, а также ухудшение ситуации в паралимпийской деревне.

Ранее МОК рекомендовал не допускать представителей России и Белоруссии в соревнования. УЕФА и ФИФА лишили Россию права участвовать в международных соревнованиях. Аналогичная ситуация в конькобежном спорте, биатлоне, баскетболе. Паралимпийские игры в Пекине состоятся с 4 по 13 марта. Всего на Паралимпиаде-2022 будет разыграно 78 комплектов наград. Сборная Украины будет соревноваться в биатлоне и лыжной гонке.