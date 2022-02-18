Россиянин объяснил, почему полез обниматься с украинским медалистом Абраменко на Олимпиаде

Фристайлист Александр Абраменко завоевал единственную медаль Украины на Олимпийских играх в Пекине.

Во время рождения русский фристайлист Илья Буров начал обнимать Абраменко.

"Через четыре года история снова в топе, поэтому все хорошо – нас запомнят, мы в истории. Как и тогда, могу сказать, что спорт – вне политики. Главное – дружба, а политики пусть между собой разбираются и в спорт не лезут",– прокомментировал объятия Буров в комментарии ТАСС.

На Играх в Токио прогремел скандал из-за совместных фото украинской легкоатлетки Ярославы Магучих и россиянки Марии Ласицкене. После этого в Министерстве молодежи и спорта перед играми в Пекине решили запретить стоять рядом с россиянами и их символикой на Олимпийских играх-2022.

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Зимние Олимпийские игры в Пекине продлятся с 4 по 20 февраля 2022 года. Во время зимней Олимпиады проводятся соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Всего разыграют 109 комплектов медалей. Украинские спортсмены в столице Поднебесной будут выступать в 12 дисциплинах.